Hacker-Angriff auf das Unternehmen Südwestfalen IT: Der Märkische Kreis hat eine provorische Homepage eingerichtet - und provisorische E-Mail-Adressen.

Cyber-Attacke Hacker-Angriff: So ist MK wieder per Mail erreichbar

Balve/Menden/Lüdenscheid. Nach der Cyber-Attacke fasst der MK langsam wieder Tritt. Das sind die provisorischen Mail-Adressen.

Nach dem Cyberangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen IT arbeiten alle IT-Experten weiter an Lösungen. Eine provisorische Internetseite (www.maerkischer-kreis.org) ist bereits eingerichtet. Bestimmte Bereiche des Kreises sind nun auch per Mail erreichbar.

Die Attacke

Hintergrund: Die Südwestfalen IT (SIT) ist Ziel eines Cyberangriffs geworden, der derzeit die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltungen beeinträchtigt. Primär betroffen sind 72 Mitgliedskommunen aus dem Verbandsgebiet in Südwestfalen, darunter der Märkische Kreis, der Hochsauerlandkreis, der Kreis Olpe, der Kreis Siegen-Wittgenstein, der Kreis Soest sowie mehrere Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Seit dem 30. Oktober sind daher aus Sicherheitsgründen alle Städte, Gemeinden und die südwestfälischen Kreise vorsorglich vom Netz genommen worden. Mit erheblichen Folgen: Viele Bürgeranliegen können derzeit nicht bearbeitet werden. Die Dauer des Ausfalls ist nach wie vor nicht absehbar. Die Bürgerbüros in Lüdenscheid und Iserlohn bleiben nach Angaben eines Kreis-Sprechers ebenso wie die Ausländerbehörde weiter für den Publikumsverkehr geschlossen. Aber: Sie sind weiter telefonisch erreichbar. Der Kreis gibt bekannt, sobald es einen neuen Sachstand gibt.

Die Antwort

Die IT-Experten des Märkischen Kreises prüfen fortlaufend alle Systeme und Fachanwendungen. Bereits seit Freitag ist eine provisorisch eingerichtete Internetseite (www.maerkischer-kreis.org) mit aktuellen Informationen abrufbar. Die telefonische Erreichbarkeit der Kreisverwaltung bleibt gegeben. Darüber hinaus sind nun auch Notfall-E-Mail-Adressen für bestimmte Bereiche freigeschaltet. Wichtig: Die Adressen sind kein Ersatz für Antragstellungen, sondern dienen als Notfall-Lösung – solange bis die IT-Störung behoben ist.

Die Mail-Adressen

Für wichtige Anliegen können folgende Bereiche per Mail kontaktiert werden:

•Ausländerbehörde: Auslaenderbehoerde@maerkischer-kreis.org

•Bauen:Bauen@maerkischer-kreis.org

•Finanzen: Finanzen@maerkischer-kreis.org

•Gebäudemanagement: Gebaeudemanagement@maerkischer-kreis.org

•Gesundheit: Gesundheit@maerkischer-kreis.org

•Jugend: Jugend@maerkischer-kreis.org

•Kataster: Kataster@maerkischer-kreis.org

•Kreisleitstelle: Kreisleitstelle@maerkischer-kreis.org

•Ordnung: Ordnung@maerkischer-kreis.org

•Personal: Personal@maerkischer-kreis.org

•Pressestelle: Pressestelle@maerkischer-kreis.org

•Recht: Recht@maerkischer-kreis.org

•Rettungsdienst: Rettungsdienst@maerkischer-kreis.org

•Schule: Schule@maerkischer-kreis.org

•Soziales: Soziales@maerkischer-kreis.org

•Straßenverkehr: Strassenverkehr@maerkischer-kreis.org

•Umwelt: Umwelt@maerkischer-kreis.org

•Veterinär: Veterinaer@maerkischer-kreis.org

•Geschäftsstelle Kreisorgane: FD10@maerkischer-kreis.org

•Bevölkerungsschutz: Bevoelkerungsschutz@maerkischer-kreis.org

•Poststelle: poststelle@maerkischer-kreis.org

