Hacker-Angriff stoppt Planung für Solarprojekt in Mellen

Balve Die Stadt Balve hat die Öffentlichkeitsbeteiligung an der Planung am Photovoltaik-Park in Mellen ausgesetzt. Das ist der Grund.

Der Hacker-Angriff auf das IT-System der Stadt Balve hat Konsequenzen für die geplante Photovoltaikanlage in Balve. Wie die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage balve.de mitteilte, wird das laufende Verfahren zur Beteiligung an der Änderung des Flächennutzungsplans für die Photovoltaikanlage in Mellen gestoppt. Das vom Baugesetzbuch vorgeschriebene Verfahren hat am 26. Oktober begonnen. Geplantes Ende wäre Dienstag, 28. November, gewesen. Es war geplant, der Bürgerschaft die Möglichkeit zu geben, der Stadtverwaltung Einwendungen unter anderem per Mail mitzuteilen. Seit dem Hackerangriff vom 30. Oktober ist die Verwaltung jedoch nicht mehr per Mail erreichbar. Das Beteiligungsverfahren zum Bauleitplanverfahren in Mellen wird nach Angaben der Stadt Balve „zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt und zuvor erneut bekannt gemacht“.

