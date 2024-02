Neuer Anmeldeweg für die OGS: Balves OGS-Chef Marcus Klein mit dem städtischen Fachbereichsleiter André Flöper in den Betreuungsräumlichkeiten der Grundschule St. Johannes.

Bildung Hackerangriff: Der neue Weg zur OGS in Balve

Balve Noch ist die kommunale IT nicht wieder komplett nutzbar. Für die OGS der Stadt Balve gibt‘s einen neuen Anmeldeweg.

Die Hacker-Attacke auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen IT hat Folgen für die Anmeldung von Grundschulkindern für die Offene Ganztagsschule (/OGS) in Balve. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor, die am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde.

„Aufgrund des Cyber-Angriffs waren Anmeldungen für die Betreuungsangebote an den Balver Grundschulen für das kommende Schuljahr bislang nicht möglich“, heißt es. Doch dann folgt eine gute Nachricht: Ab sofort können Eltern ihre Kinder wieder für die OGS und die Vormittagsbetreuung bis 13 Uhr anmelden. Der neue Weg: Die Stadtverwaltung hat ein am Rechner ausfüllbares Formular erstellt. Es ist ab sofort auf der Homepage der Stadt Balve abrufbar (balve.de). Die Anmeldungen für das Schuljahr 2024/25 müssen bindend bis zum 31. März vorgenommen werden. Die Eltern der Balver Grundschüler werden nach Angaben der Verwaltung gesondert über den Ablauf des Anmeldeverfahrens informiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve