Happy Einkaufstag: Bei Werbegemeinschaft weihnachtet’s schon

Balve. Nanu, warum geht es denn beim Happy Einkaufstag am 14. Juli um Weihnachten? Die Balver Werbegemeinschaft hat sich etwas dabei gedacht.

Das Programm des Happy Einkaufstages (HET) am Heiligabend in Balve – am Freitag vor Beginn des Schützenfestes – nimmt immer mehr Gestalt an. Der HET ist in diesem Jahr etwas Besonderes. Er feiert 20-jähriges Jubiläum.

Die Balver Werbegemeinschaft (BalWer) nimmt die Marketingaktion am Freitag, 14. Juli, zum Anlass, einen Schlussstrich unter den Weihnachtsmarkt im Dezember zu ziehen. Die BalWer freut sich, beim Happy Einkaufstag eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Young Roosters zu übergeben, wie der Vorsitzende Daniel Pütz erklärte. Die Spende sei als Dankeschön für die Betreuung der Eisbahn beim Weihnachtsmarkt gedacht und honoriert die gute Jugendarbeit des Eishockeyclubs Iserlohn Roosters. Die Eisbahn auf dem Drostenplatz war Hingucker und Publikumsattraktion zugleich.

Bereicherung für den Einzelhandel: "Bücher, Tee und mehr" in Balve Foto: Martin Osthoff

Außerdem werden die schönsten Hütten prämiert: Gewonnen haben Balver Gutscheine im Wet von 150 Euro das Unternehmen „Wolle & Whisky“ von Frank und Anna Schwabe sowie jeweils 75 Euro der Angelverein „Gut Wurf“ und der Festspielverein Balver Höhle.

Die Prämierung dient erklärtermaßen als Rück- wie als Ausblick. Daniel Pütz: „Die Balver Werbegemeinschaft nutzt den Rahmen des Happy Einkaufstages, um so schonmal auf die Winterveranstaltung hinzuweisen, zu der ab August Standanmeldungen entgegen genommen werden.“ Die Preis- und Spendenübergabe erfolgt im Rahmen der Eröffnung in der Sparkasse an der Hauptstraße.

Nebenher dient der HET dazu, einen neuen inhabergeführten Laden in der Innenstadt offiziell zu präsentieren: die Buchhandlung „Bücher, Tee und mehr“. Das Geschäft hat zwar bereits Ende Mai im Gebäude Bogenstraße 1 in Balve eröffnet. Aber der Einkaufstag ist eine Gelegenheit, sich dem Publikum noch einmal vorzustellen – zumal es um einen klassischen Laden und nicht wie sonst so häufig um einen Dienstleister handelt.

Geschäftsführer Martin Osthoff hat mit Ingrid Schutzeichel, Celine Brink und Jasmin Thiele gleich drei Mitarbeiterinnen, die von montags bis samstags durchgehend Kunden beraten und mit Büchern versorgen. Romane, Schulbücher, Mangas, Kinderbücher: Für jeden sei etwas dabei, heißt es. „Jedes lieferbare Buch wird über Nacht bestellt“, verspricht Martin Osthoff. „Dabei müssen Tee-Genießer auch an heißen Tagen nicht auf ihr Lieblingsgetränke verzichten, denn Bücher, Tee und mehr hat neben 50 Sorten Schwarzen-, Grünen-, Rooibos-, Kräuter- und Früchte-Tees auch drei Sorten Cold Brew Tee zu bieten. Das perfekte Getränke mit kaltem Wasser aufgegossen.“

Die Genussabteilung werde mit O’Donnell Moonshine Schnaps und Likör sowie „in Kürze mit weiteren Delikatessen ergänzt“, heißt es weiter. Und: „Besonders dürfte alle Balver freuen, dass es bei ,Bücher, Tee & mehr’ auch wieder einen Hermes-Paketshop gibt, bei dem Pakete und Retouren abgegeben werden können.“

