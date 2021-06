Happy Einkaufstag in Balve: alles andere als Routine

So war es im Vorjahr; Happy Einkaufstag in Balve: Zum zehnten Mal rollt eine weiße Kutsche durch die Stadt. Mitfahren dürfen Schützenkönig Präses und Pfarrer Andreas Schulte, Balves Schützenchef Christoph "Keksi" Rapp und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Stephanie Kißmer. Die Schützen verteilen an zwei Ständen in der Stadt Schützen-Masken und gute Gaben. Das vom Stadtmarketing herausgegebene dritte "Bodo"-Buch präsentiert die lokale Volksbank-Chefin Daniela Vogel.

Balve. Der Happy Einkaufstag findet am 17. Juli statt. Erwartbare Routine? Von wegen. Warum Balves Einzelhändler aufatmen.

Es klingt wie Routine. Doch genau das ist es nicht. In diesem Jahr findet Balves Happy Einkaufstag statt – am Freitag, 17. Juli, am Tag vor dem Balver Schützenfest. Das teilte Stadtmarketingchefin Stephanie Kißmer mit.

Zuvor war durch Balves Einzelhandel ein unhörbares Aufatmen gegangen, als klar wurde, dass sinkende Corona-Fallzahlen zu mehr Lockerungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens führen würden.

„Das Stadtmarketing wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Balver Werbegemeinschaft durchführen“, erklärte Kißmer, „die Geschäfte haben für die Kunden wieder kleine Nettigkeiten, Überraschungen und Neuigkeiten bereit.“

Pfarrer Schulte in der Kutsche

Zum Auftakt des XXL-Shopping rollt, wie so oft, eine weiße Kutsche durch die Balver Innenstadt, „dieses Jahr vierspännig“. In der Kutsche sitzen Pfarrer Andreas Schulte, als König der Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve, Christoph Rapp, als Vorsitzender des Vorstands der Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve, Mike Kernig, als Vorstand der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis und Mitgesellschafter der Stadtmarketing GmbH. Kißmer weiter: „Die Kutsche wird pünktlich um 11 Uhr am Altenheim losfahren, in diesem Jahr turnusmäßig bis zur Sparkasse. Unter den corona-konformen Bedingungen werden die Geschäfte ihre Kunden willkommen heißen, und alle teilnehmenden Geschäfte haben an diesem Freitag über Mittag geöffnet.“

Das Schützenfest selbst fällt ein weiteres Mal Corona zum Opfer. Dennoch werden die Balver Schützen und die Balver in vieler Hinsicht Flagge zeigen.

