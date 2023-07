„Happy Einkaufstag“: Sparkassen-Vorstand Mike Kernig und Stadtmarketing-Chef Stephanie Kißmer in gewohnten Rollen. So wird es auch am Freitag, 14. Juli, wieder sein.

Programm „Happy Einkaufstag“ in Balve: So startet der Jubiläumstag

Balve. Was bringt der „Happy Einkaufstag“ am Freitag, 14. Juli, in Balve? Das Programm steht.

Der 20. Happy Einkaufstag (HET) rückt näher. Die Geschäftsführerin des Stadtmarketings, Stephanie Kißmer, hat am Mittwoch den Ablauf für die Eröffnung der Marketingaktion des Balver Einzelhandels am Freitag, 14. Juli, vorgestellt.

Für Aufsehen, buchstäblich, soll erneut die Kutsche von Reinhard Nölle sorgen. In der Kutsche sitzen Ralf und Nicole Schlotmann, das amtierende Königspaar der Bruderschaft St. Sebastian Balve, Sparkassen-Vorstand Mike Kernig sowie Rolf Biggemann, Ehrenvorsitzender des Balver Fachhandels, die inzwischen als Balver Werbegemeinschaft firmiert.

Um 11 Uhr fährt die Kutsche am Eingang des Altenheims St. Johannes am Brucknerweg los. Es geht, wie gewohnt, in Richtung Sauerlandstraße und Hauptstraße. Zehn Minuten später wird die Kutsche vor der Sparkasse am Kormkekreisel erwartet. Um 11.15 Uhr findet die Eröffnung des HET durch Bürgermeister Hubertus Mühling statt. Er amtiert auch als Aufsichtsratsvorsitzenden des Stadtmarketings. Er wird sich kurz fassen. Denn bereits um 11.20 Uhr ist die Preisübergabe an die Young Roosters durch Daniel Pütz, Vorsitzender der Balver Werbegemeinschaft vorgesehen. Der Iserlohner Eishockey-Nachwuchs betreute beim Weihnachtsmarkt die mobile Eisbahn. Tausendsassa Tobias Pröpper, Balver Immobilienmakler, Pilot und Showtechnik-Unternehmer, hat maßgeblich dafür gesorgt, dass der Hingucker nach Balve kam. Die Young Roosters werden vertreten durch:Tobias Pröpper und einem Vorstandsmitglied. Daniel Pütz und zwei weitere Vorstandsmitglieder repräsentieren die Werbegemeinschaft.

Um 11.45 Uhr steht die Abfahrt der Kutsche in Richtung Autohaus Levermann an.

Was wäre der HET ohne Musik? Markus Müller von der Volksbank kennt sich mit Banknoten genauso gut wie mit Musiknoten aus. Er stimmt um 11 Uhr das „Balver Lied“ an – auf dem Glockenspiel der Volksbank.

