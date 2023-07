Happy Einkaufstag: Ja, ist denn schon Weihnachten?

Balve. Der 20. Happy Einkaufstag in Balve. Die Stimmung beim Jubiläum ist gut wie selten.

Die Sonne lacht – und Balve strahlt. Sonne, Wolken, Wohlfühlwetter. Zum Auftakt des 20. Happy Einkaufstages in der Sparkasse am Kormke-Kreisel ist das zu sehen. T-Shirts sind angesagt, gern auch schulterfrei. Blazer tragen nur diejenigen, die es von Amts wegen müssen, beispielsweise Balves Schützenkönig Ralf „Schlotti“ Schlotmann, Stadtmarketing-Chefin Stephanie Kißmer, Sparkassen-Vorstand Mike Kernig und Bürgermeister Hubertus Mühling.

Steif sind sie dennoch nicht. Im Gegenteil. Scherze und Plauderton sind angesagt, sogar beim offiziellen Teil. Bürgermeister Mühling empfiehlt dem Königspaar beispielsweise den Gruß der britischen Royals: Handinnenfläche zum Gesicht und „immer leichte Drehbewegungen“.

So passt denn auch die augenzwinkernde Prämierung der Balver Werbegemeinschaft von Aktivitäten des jüngsten Weihnachtsmarktes gut ins Programm. Daniel Pütz und Ina Pape von der Werbegemeinschaft beglücken die Verantwortlichen der drei schönsten Hütten mit Geldprämien: Ulrich Schennetten vom Angelverein „Gut Wurf“ und Lukas Koch vom Festspielverein Balver Höhle erhalten je 75 Euro; Anna Schwabe vom Geschäft „Wolle und Whisky“ erhält 150 Euro.

Mobile Eisbahn kommt wieder

Die Werbegemeinschaft überreicht Tobias Pröpper (rechts) und Tim Schneider von Iserlohns „Young Roosters“ einen 500-Euro-Scheck. Foto: Jürgen Overkott / WP

Obendrein spendet die Werbegemeinschaft dem Balver Unternehmer Tobias Pröpper und dem Vorsitzenden des Iserlohner Eishockey-Nachwuchses Young Roosters, Tim Schneider, einen Scheck über 500 Euro. Klar ist: Die Beiden beteiligen sich beim kommenden Weihnachtsmarkt erneut. Tobias Pröpper stellt seine mobile Eisbahn auf dem Drostenplatz auf. Die Young Roosters stehen ihrerseits ein weiteres Mal für Publikumsfragen zur Verfügung. Sie wissen von der Premiere im vergangenen Jahr, dass der Informationshunger in Balve genauso groß ist wie der Wissensdurst.

20 Jahre Happy Einkaufstag: Jubiläumsstimmung, wo das Auge blickt. In der Sparkassenhalle ist das so, und so ist es draußen auf der Hauptstraße. Als hätte es sich in der Republik herumgesprochen: Laster halten sich – anders als sonst – weitgehend fern. Die Einkaufsmeile in der Stadtmitte fühlt sich am Freitagmittag so an, wie es Einzelhandel und Kundschaft gern hätten – so ruhig, dass Shoppen wie Bummeln Spaß machen.

20. Happy Einkaufstag (HET) in Balve: Blumen für Königin Nicole Schlotmann Foto: jürgen overkott / WP

Spaß macht auf jeden Fall ein „MC 1874 Griller“ von der Metzgerei Jedowski. Auch die Plätze vor Eiscafé Tillmann und dem „Kaiserlichen Postamt“ sind gut gefüllt.

Wundersamerweise haben sich am Ende doch mehr Einzelhändler Aktion zur 20. Ausgabe des Happy Einkaufstages einfallen lassen, als zunächst zu befürchten gestanden hat. So haben die Bathe-Schwestern Katharina und Franziska kurzerhand einen Benefiz-Stand zugunsten des Fördervereins für Therapeutisches Reiten in Langenholthausen vor der Tür aufgebaut. Der Erfolg gibt ihnen recht. Von der Mittagspause an kommen immer mehr Freunde und Bekannte zum Plausch vorbei.

Sommerliche Feststimmung

Eine Stadt ist in Schützenfest-Stimmung. Fakt ist: Seit Pfingsten sind die Bruderschaften im Feiermodus. Wie groß die neue Lust aufs Feiern ist, haben zuletzt die Garbecker gezeigt.

Fachleute wie Dr. Fabian Schleithoff von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer wissen, dass Einzelhandel heutzutage nur noch dann erfolgreich ist, wenn er die Kauflust fördert.

Die Laune in der Stadt ist jedenfalls gut. Der Geschäftsführer der Balver Schützen, Thomas Scholz, hofft, dass die Feststimmung die Menschen durch den Sommer trägt. Ob auch die Umsätze des heimischen Handels Anlass zur Hoffnung geben, bleibt abzuwarten. Der Kassensturz findet nicht vor Dienstag statt. Denn ab sofort beginnen in Balve die „Feiertage“.

