Hat Stadt Balve beim Plan für neues Gerätehaus geschlampt?

So sieht der Entwurf des Feuerwehr-Gerätehauses Sanssouci aus. Die Stadt soll nachbessern.

Balve. Die Bezirksregierung hat die Stadt gerüffelt: Sie soll beim Genehmigungsverfahren fürs geplante Feuerwehr-Gerätehaus in Sanssourci nachbessern.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat die Stadt Balve aufgefordert, beim Genehmigungsverfahren für das geplante Feuerwehr-Gerätehaus in Sanssouci im Kreuzungsbereich der beiden Bundesstraßen 229 und 515 nachzubessern. Worum ging es?

Rat und Verwaltung haben bei der ersten Änderung des Flächennutzungsplanes geschlampt. So jedenfalls sah es die Bezirksregierung.

Offenlegung der Umwelt-Informationen unzureichend

Bei der Aufstellung oder Änderung eines Flächennutzungsplanes ist eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Der Rat muss sie in Auftrag geben. So geschah es am 23. März dieses Jahres. Allerdings war nach Ansicht der Bezirksregierung die vorherige Offenlegung der Stadt Balve mit Blick auf Umwelt-Informationen „unzureichend“.

+++ Auch interessant: Raser-Katastrophe im Nebel verhindert – Zeugen gesucht +++

In der Verwaltungsvorlage für den Rat hieß es: „Eine reine Auflistung der Stellungnahmen, die umweltrelevante Informationen enthalten, reicht nach Auffassung der Rechtsprechung nicht aus. Hier ist vielmehr darauf abzustellen, auf welche Schutzgüter sich die umweltrelevanten Informationen beziehen.“

Formaler Mangel ist aufgefallen: Neues Beteiligungsverfahren nötig

Die Bezirksregierung erkannte einen formalen Mangel. Er habe, wie es hieß, einer Genehmigung entgegen gestanden. Eine „Heilung“ könne nur durch ein erneutes Beteiligungsverfahren erfolgen, schrieb Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) in der Vorlage, die er in der Ratssitzung noch einmal mündlich erläuterte.

Um den Heilungsprozess möglich zu machen, musste der Rat über eine Aufhebung des bereits gefassten Feststellungsbeschlusses entscheiden. Außerdem stand ein Votum zu einer erneuten Offenlegung an.

Der Rat stimmte der Verwaltungsvorlage ohne Aussprache einmütig zu. 28 Ja-Stimmen notierte das Protokoll. Enthaltungen gab es nicht.

Drei Millionen Euro für den Bau des Feuerwehrgerätehauses

Die Verfahrensverzögerung berührt die Baugenehmigung nicht grundsätzlich. Das stellte Bauamtschef Sven Rothauge in der Ratssitzung ausdrücklich fest.

Bisher geht die Stadt Balve von etwa drei Millionen Euro für den Bau des Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppe Hönnetal aus. Vorgesehen sind eine Fahrzeughalle für fünf Fahrzeuge, Seminarräume, eine Büroeinheit, eine Küche und eine eigene Zufahrt zum geplanten Kreisverkehr. Der Start des Bauprojektes soll schnellstmöglich erfolgen. Mühling: „Es kann aber davon ausgegangen werden, dass noch in diesem Jahr der Baubeginn erfolgen wird.“ Damit läge Balve noch im selbst gesteckten Zeitrahmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve