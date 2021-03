„Haus Mines“: CDU bittet um Vorschläge

Balve. Wie soll „Haus Mines“ künftig heißen? Die Debatte hat Balve erhitzt. Die Union bittet um Vorschläge.

Die CDU Balve will erklärtermaßen Balverinnen und Balver in die Namensgebung für das „Haus Mines“ am Drostenplatz in Balves bester Lage einbinden.

Politik werde vor Ort gemacht, heißt es auf der Homepage der örtlichen Union (cdu-balve.com). Dieses Motto hatte sich die CDU im Wahlkampf auf die Fahnen geschrieben. „Warum sollen wir so etwas nur im kleinen Kreis besprechen?“ fragte sich CDU Vorsitzender Hubert Sauer mit Blick auf die Namensgebung für das kernsanierte Fachwerkhaus.

Balves Drostenplatz Haus Mines wird umgebaut (so sah es vor genau einenm Jshr aus). Foto: jürgen overkott / WP

Gemeinsam mit Ortsvorsteher und Ratsherr Matthias Streiter ruft Sauer zu einem Ideenwettbewerb auf. „Wir möchten jede Balverin und jeden Balver aufrufen, sich an der Namensgebung zu beteiligen. Gesucht wird ein zugkräftiger Name, der dem neuen Zweck des Hauses als Standesamt mit Vereins- und Begegnungszentrum entspricht“, wünscht sich Streiter, wie er im Gespräch mit der Westfalenpost bekräftigte.

Signal an Auswärtige

Sauer denkt zudem an ein Signal an Auswärtige: „Auch für Touristen und Gäste soll der Name eingängig sein.“

Die erste Trauung im neuen städtischen Gebäude hat bereits stattgefunden und wir freuen uns, wenn die Begegnungsstätte demnächst auch durch die Vereine und Bürger genutzt werden kann. Vorschläge nimmt die CDU bis zum 31. März unter info@cdu-balve.de entgegen. „Selbstverständlich nehmen wir Vorschläge auch persönlich entgegen“, betonen Streiter und Sauer.

Die Namensdebatte beflügelt die Stadt seit Tagen.

