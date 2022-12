Heiligabend in der Hönnetalbahn: Das sind die Kult-Nikoläuse

Kult-Nikolaus in der Hönnetalbahn: Heiligabend auf den Schienen gilt als Top-Event in der ganzen Region.

Binolen. Heiligabend in der Hönnetalbahn: Das ist Kult. Dafür sorgen auch zwei Männer im roten Dress. Wer verbirgt sich dahinter?

Die Eisenbahnfreunde Hönnetal bieten rund um Weihnachten erneut volles Programm. „Endlich!“, wie Vereinssprecher Johannes Schmoll nach zweijähriger Corona-Pause erleichtert feststellt.

„2022 wird der Weihnachtsmann wieder auf der Hönnetalbahn unterwegs sein. Wie bis 2019, begleitet er am 24. Dezember morgens von 9 bis 12 Uhr die planmäßigen Züge der Hönnetalbahn und beschenkt die mitreisenden Kinder“, sagt Schmoll. Der Fahrplan kann unter www.bahn.de abgefragt werden.

Ho-ho-ho in der Hönnetalbahn: Das ist seit Jahren Kult. Hier ein Bild aus dem Jahr 2010. Foto: EisenBahnfreunde Hönnetal

Immerhin gibt es die Aktion schon seit 1994, und jedes Jahr sind nicht nur die Kinder begeistert dabei. Selbst DB Regio und NWL in Unna stellen sich frühzeitig auf diese Aktion ein und verstärkt die Züge um eine weitere Einheit. Schmoll: „Es soll sogar Personal geben, die sich besonders gern an diesem Tag im Hönnetal zum Dienst melden. Weil einfach so viel los ist und alle Spaß haben.“ Tickets gibt’s am Automat oder im Zug. Die Maskenpflicht sei „sicher verschmerzbar“, meint Schmoll. Die Nikolause Rüdiger Lenk und Friedbert Harringhaus freuen sich auf viele Kinder.

Das ist noch nicht alles. Nach zweimaligem Ausfall findet die Modellbahnausstellung wieder statt – vom 27. bis zum 31. Dezember. In diesem Jahr gibt es die Ausstellung wieder – natürlich mit freiem Eintritt. Wer mit der Bahn anreist, bekommt eine Tasse Kaffee gratis. Über 30 Meter Modellbahn im Maßstab 1:87 sind zu sehen. Alle Häuser, und Bahnanlagen wurden mit viel Liebe von den Aktiven der EFH-Modellbaugruppe nachgebaut. Der Balver Alfons Blumenkamp hat es mit seinen gekonnten Nachbauten zu einiger Berühmtheit gebracht. Als Beispiel sei nur sein Nachbau der Burg Klusenstein oder des Balver Bahnhofs genannt. Das kommt so gut an, dass die Modellbahnanlage für den April 2023 zur Intermodellbau nach Dortmund eingeladen wurde.

Noch etwas Neues: Am Samstag, 7. Januar, findet ein Spielenachmittag für Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren statt. Die Modellbahn der Hönnetalbahn darf gesteuert werden, es darf auch gebastelt werden. Wer mitmachen will: efhoennetal@t-online.de. Möglich ist auch, sich während der Modellbahnausstellung in eine Liste einzutragen.

