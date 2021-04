Heimatpreis 2021 Heimatpreis: Stadt Balve will das Bürger-Engagement würdigen

Balve. Mit der erneuten Auslobung des Heimatpreises für Balve will die Stadt engagierte Bürgerinnen und Bürger ehren. Bewerbungen ab sofort möglich.

Wer etwas für seine Balver Heimat tut, kann dafür jetzt wieder eine Wertschätzung erfahren: Denn auch in diesem Jahr lobt die Stadt Balve den Heimatpreis 2021 aus, um das lokale Engagement und nachahmenswerte Projekte zu würdigen. „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen - Wir fördern, was Menschen verbindet.“ Unter diesem Motto hatte das Land NRW vor zwei Jahren das neue Förderprojekt ins Leben gerufen. Teil dieses Projekts ist die Verleihung des Heimatpreises, den es in Balve nun zum dritten Mal zu gewinnen gibt. Gesucht werden jetzt Vorschläge.

Preisgelder in Höhe von 5000 Euro warten auf die Gewinner

Dank der Landesgelder aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 5000 Euro zur Verfügung. Für den Wettbewerb können Projekte eingereicht werden, die „im Besonderen dazu geeignet sind Heimatbewusstsein und die Identität mit der Stadt zu fördern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt zu stärken oder Anreize zu schaffen, um Heimat zu entdecken, zu erfahren, zu erleben“, also Heimat erlebbar zu machen und für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern.

Projekte und Ideen sollen zugänglich, zukunftsorientiert und nachhaltig sein

Die Projekte müssen des Weiteren allgemein zugänglich, zukunftsorientiert und nachhaltig sein und im Stadtgebiet umgesetzt werden. Eine sechsköpfige Jury – fünf Ratsmitglieder und ein Verwaltungsmitglied – entscheidet über die Preisvergabe. Der Preis wird im Zuge der „Ehrung verdienter Bürger“ am 10. September 2021 vergeben. Die Teilnahme erfolgt über das Online-Bewerbungsformular auf www.balve.de. Bewerbungen können bis zum 30. Juni 2021 eingereicht werden.

Letzte Preisträger: der Hegering, die Amicitia-Akademie und Tobias Pröpper

Im vergangenen Jahr hatte die Balver Jury den heimischen Hegering als ersten Sieger aus. Bei der Ehrung auf dem Drostenplatz nahmen Maria Watermann und Stephan Honert den Preis aus den Händen des stellvertretenden Bürgermeister Alexander Schulte entgegen, der das Projekt der rollende Waldschule besonders hervorhob. „Viele Kinder haben sonst ja gar keinen Kontakt mehr zur Natur“, sagte Schulte. Die Amicitia-Akademie des Garbecker Musikvereins, vertreten von Michael Volmer und Tim Volkmer, erhielt die 1500 Euro für den zweiten Platz. Auf den Bronzerang wählte die aus Vertretern von Rat und Stadtverwaltung bestehende Jury Tobias Pröpper. Mit seinem Projekt „Balve leuchtet“ habe er, wie Alexander Schulte lobte, verschiedene Orte in der Hönnestadt in ein neues Licht getaucht.