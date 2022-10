Heimischer Radhersteller investiert in Energie-Sparmaßnahmen

Balve/Neuenrade. ALCAR Leichtmetallräder Produktion gehört zu den energieintensiven Unternehmen und hat Angst vor einer Schließung im Zuge der Gasknappheit.

Die ALCAR Leichtmetallräder Produktion GmbH aus Neuenrade reagiert mit innovativen und kreativen Lösungsansätzen auf die drastisch gestiegenen Energiekosten.

Das Unternehmen, in dem zahlreiche Balver beschäftigt sind, kann dabei auch auf Nachbarschaftshilfe im Industriegebiet Küntrop bauen. Doch die meisten Umstellungen, um mehr Energie zu sparen, brauchen ihre Zeit und so befürchtet Geschäftsführer Carsten Hellwig: „Wenn das Erdgas in diesem Jahr knapp werden sollte, wird unser Unternehmen höchstwahrscheinlich nicht weiter versorgt und müsste für diesen Zeitraum schließen.“

Der Hersteller von Leichtmetallrädern gehört mit seiner Gießerei zu den energieintensiven Unternehmen und ist auf Erdgas und Strom als Energiequellen angewiesen. Der Jahresverbrauch beträgt laut Hellwig zurzeit 26 bis 27 Gigawatt Erdgas sowie etwa 16 Gigawatt Strom. Um diesen Verbrauch zu verringern, hat ALCAR bereits investiert. „Wir haben zehn Gießmaschinen und zwei Schmelzöfen durch energieeffizientere Anlagen ersetzt“, berichtet Hellwig. Dafür wurde ein Energieförderprogramm des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) genutzt.

Flüssiggas-Versorgungsanlage soll installiert werden

In der Planung ist die Installation einer Flüssiggas-Versorgungsanlage mit einem 62 Kubikmeter fassenden Erdtank und einer Gas-Misch-Station. „Dadurch können wir flexibel Erdgas oder Flüssiggas nutzen, ohne alle Anlagen komplett umbauen zu müssen“, erklärt Hellwig. Etwa eine Million Euro muss Alcar dafür investieren.

Bei der Stromversorgung will ALCAR verstärkt auf Sonnenenergie setzen. Die benachbarte Firma Bültmann baut eine Photovoltaikanlage und wird kurzfristig einen Kooperationsvertrag mit Alcar abschliessen. Carsten Hellwig rechnet mit etwa 780.000 Kilowattstunden im Jahr aus dieser Quelle. Auch auf den Dachflächen des eigenen Firmengebäudes soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, die noch einmal 821.000 kWh/Jahr liefern soll.

Eine weitere Stromquelle ist die Abwärme aus den Anlagen in der Gießerei. Mit einer sogenannten OCR-Turbine soll diese Abwärme in Strom umgewandelt werden, was noch einmal 600.000 kWh/Jahr bringen würde. Viele weitere Maßnahmen wie der sukzessive Austausch der Gas-Stapler-Flotte durch E-Fahrzeuge, Verringerung des Gasverbrauchs durch Brenner-Luft-Vorwärmung, Einbau eines zusätzlichen Schnelllauftores, um Zugluft speziell im Winter zu vermeiden, und der Umbau der kompletten Bürobeleuchtung sind in der Durchführung bzw. Prüfung. Auch personell reagiert Alcar. Es wurde ein Gießerei-Ingenieur eingestellt, der die Absenkung der Schmelz- und Gießtemperaturen prüft. „Auch Ausschussreduktionsversuche laufen und sehen vielversprechend aus“, berichtet Hellwig.

Erhebliche Investitionen sind nötig

Alle diese Maßnahmen bedeuten erhebliche Investitionen. Dabei würde sich Carsten Hellwig mehr Unterstützung seitens des Bundes wünschen. Außerdem rechnet er damit, dass die angestoßenen Energieprojekte bei Alcar erst im Verlauf des nächsten Jahres richtig zum Tragen kommen.

Die Alcar Leichtmetallräder Produktion GmbH in Neuenrade gehört zur österreichischen Alcar-Gruppe und kann am Standort in Küntrop bis zu 1,2 Mio. Aluminiumräder jährlich produzieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve