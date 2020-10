Am Donnerstagabend waren auch Löschkräfte aus Beckum in der Helle im Einsatz.

Helle. Vergebene Liebesmüh: In der Helle ist am Donnerstag Feueralarm ausgelöst worden. Der Einsatz dauerte nur 25 Minuten. Was passiert ist.

Als unnötig hat sich am Donnerstagabend der Einsatz der Feuerwehr herausgestellt. Wie Feuerwehr-Vize Oliver Prior sagte, sei in der Asylbewerber-Unterkunft in der Helle vermutlich vorsätzlich per Hand Feueralarm ausgelöst worden. Löschkräfte aus Balve, Beckum und Volkringhausen rückten nach 25 Minuten wieder ab.