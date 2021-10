Herbstferien: Balves Bücherei-Aktionen sind Wundertüte

Balve. Balves Bibliothek bietet mehr als Bücher. Gerade in den Herbstferien erweisen sich Aktionen für Kinder als Wundertüte.

Die Stadt-Bücherei hat sich längst davon verabschiedet, nur Ausleihstation für Bücher zu sein. Vielmehr locken, so es die Corona-Schutzverordnung erlaubt, auch Bastelaktion ins Medienhaus am St. Johannesplatz – gerade in den Ferien.

Zum Auftakt der Herbstferien gab es eine Aktion für nicht weniger als 15 Kinder der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Balve. Bücherei-Chefin Steffie Friske wandelte auf den Spuren von TV-Moderator Jean Pütz und verwandelte die Bibliothek kurzerhand in eine Hobbythek. Das Ganze firmiert als „Zukunftswerkstatt“: „Das ist ein Programm, das wir für Grundschulen anbieten“, erläutert die Fachfrau. „Da lernen die Kinder die Bibliothek mal von einer anderen Seite kennen.“ Die andere Seite waren buchstäblich anschauliche naturwissenschaftliche Experimente.

Am Freitagnachmittag richtete sich das Angebot an Vorschulkinder wie Filip und Tilda, in ganz kleinem Rahmen, „zwei mal zwei für jede Schicht“. Friske ist’s recht, da die Kleinen stets Begleitung brauchen.

Am kommenden Montag indes dürfte am St. Johannesplatz tierisch was los sein. Die Garbecker Künstlerin Carina Eickhoff ist als ausgewiesene Expertin beim Steinebemalen – und unterweist Mädchen wie Jungen in der Kunst des Eulen-Malens. „Wir haben fast 20 Anmeldungen“, sagt Friske – und klingt begeistert.

Zweite Runde für die OGS

Am kommenden Dienstag startet eine weitere Runde mit Kindern der OGS. „Die Zusammenarbeit zwischen Bücherei und OGS läuft wirklich super“, schwärmt Friske, „die OGS ruft öfter an, gerade wegen der Ferien, und fragt, ob sie vorbeikommen darf.“ Das zweite Programm für die OGS leitet Friskes Kollegin Heike Hering. Sie setzt auf den Klassiker im Angebot: das gute, alte Buch. Friske: „Meine Kollegin Heike macht für die Kinder eine Büchereiführung.“

