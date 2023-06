Herzsportgruppe startet nach Corona-Pause neu

Balve/Höveringhausen. Die Herzsportgruppe des TV Sauerlandia Garbeck startet durch. Nach Corona ist das Training besonders wichtig.

Endlich! Nur wenige Gruppen dürften dem Ende der Corona-Zeit mit seinen Beschränkungen – nun ja – so sehr entgegengefiebert haben wie die Herzsport-Gruppe des TV Sauerlandia Garbeck. Jahrelang war sie beinahe von der Bildfläche verschwunden. Inzwischen ist der Trainingsbetrieb in der Murmkehalle in Balve wieder angelaufen. Kurz vor der Sommerpause gönnten sich die Herzsportler im Dorfgemeinschaftshaus Höveringhausen eine Auszeit – und grillten.

Die Herzsportgruppe vom TV Sauerlandia Garbeck grillt. Foto: TVS Grabeck

„Wir richten unser Angebot nicht nur an Leute aus dem post-operativen Bereich bewegen, sollten auch Leute, die Probleme mit dem Blutdruck haben“, sagt Kirsten Severin. Sie ist die Herzsportbeauftragte des Vereins. Kirsten Severin ist zudem in der Stress- und Burn-out-Prävention unterwegs. Auch dieser Personengruppe empfiehlt sie Bewegung für mehr Gesundheit und Wohlbefinden: „auch jungen Leuten“. Kirsten Severin weiß: „Durch Bewegung kann man sich entspannen.“ Was, bitte, findet bei den Rehasport-Kursen statt?

„Das Herz muss im Ausdauerbereich ein bisschen trainiert werden“: Das ist das Ziel ihrer 60-minütigen Trainingseinheiten für jeweils 20-köpfige Gruppen. Es geht Aufwärmen, Koordination, Dehnen sowie Kraft- und Ausdauertraining mit spielerischen Elementen, alles mit Blick auf den empfohlenen Maximalpuls. Das Programm steht unter ärztlicher Aufsicht. Dr. Ruth Gerken ist dabei, Dr. Gregor Schmitz, Dr. Thomas Schulte-Kreutz, Dr. Holger Wyrwa und Dr. Torsten Klein, immer im Wechsel.

Eine Warteliste gibt es aktuell nicht. Einige Plätze sind noch frei.

Info: kirstenseverin@web.de

