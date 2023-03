Hochvolt-Autos: Paul-Müller-Seminar bietet Spannung

Garbeck/Langenholthausen. Die Paul Müller GmbH in Garbeck macht Feuerwehr-Leute in Hochvolt-Technik fit. Wer zum Auftakt der Seminarreihe in die Sokola.de kam.

Die Paul Müller GmbH in Garbeck hat sich in den vergangenen Jahren mit seinen Produkten für Feuerwehren und den Katastrophenschutz bundesweit einen Namen gemacht. Als Nischenanbieter hat das Paul-Müller-Team den Bedarf der Rettungskräfte an Fortbildungen zum Thema „Rettungsarbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen“ erkannt und ein Seminar dazu aufgelegt. Standesgemäß für das Sauerländer Unternehmen fiel der Startschuss zu der bundesweiten Seminarreihe in der Sokola.de in Langenholthausen. Am Seminar nahmen auch heimische Feuerwehren aus Balve, Neuenrade, Werdohl und Altena teil, wie Patrick Schulte von dem Mendener PR-Unternehmen media solultions mitteilte. Ansprechpartnerin bei der Paul Müller GmbH ist Katharina Capua, info@mueller-safety.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve