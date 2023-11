Hochzeitsmesse in Balver Höhle: Ein Festival der Liebe

Balve. Der schönste Tag im Leben: Er fing für manche Leute am Sonntag in der Balver Höhle an. Das ist der Grund.

Rund 30 Aussteller luden am Sonntag in die Balver Höhle zu einer ganz besonderen Messe ein: zu einer Hochzeitsmesse. Hunderte Besucherinnen und Besuche ließen sich faszinieren. Parkplatz und Höhle waren voll.

Mit der Hochzeits- und Eventmesse Sauerland fand hier eine Veranstaltung mit ganz besonderem Charakter und inspirierenden Möglichkeiten statt.

Für Hochzeiten wird immer noch gerne Geld ausgegeben: Die Hochzeitsmesse lockt nach Balve. Foto: Sven Paul / WP

Hier gab es die Möglichkeit für künftige Hochzeiterinnen und Hochzeiter, sich zu informieren und inspirieren zu lassen und das Angebot mit allen allen Sinnen wahrzunehmen. Und es gab einiges zu entdecken, was eine Hochzeit oder Event zum schönsten Tag im Leben machen kann.

Der gute Ton

Neben Brautmoden, Herrenausstattern, Foto- und Videografen, freien Traurednern, Juwelieren, Floristen sowie Friseuren und Stylisten waren auch Anbieter von Locations, Dekorationen, Musik- und Eventtechnik, wie das Balver Unternehmen HochTon, auf der Hochzeitsmesse vertreten.

Zufrieden zeigt sich auch Mitveranstalter und Dekorationsprofi Peter Hering aus Balve mit der Resonanz auf die Herbst-Veranstaltung. „Alle Aussteller haben viel Herzblut in das Event gelegt. Zum großen Teil haben viele von ihnen schon bereits am Vortag aufgebaut und dabei viel Kreativität in ihren Ständen gelegt“, erzählt Hering, der bereits schon viel Herzblut in die Planungen in das 25-jährige Jubiläums des „Festivals der Liebe“ in Garbeck legt.

Das schlechte Wetter

Peter Hering weiter: „Leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Es schreckt viele Leute ab, eine Fahrt nach Balve zu machen. Aber trotzdem sind wir alle mit der Besucherzahl zufrieden. Die Besucher, die den Weg nach Balve gefunden haben, werden hier nicht enttäuscht. Es gibt soviel zu entdecken für ihre geplante Hochzeit, und das Angebot der Aussteller ist vielfältig. Und auch sind die zukünftigen Ehepaare bereit, obwohl überall gespart wird, für ihre Hochzeit nicht aufs Geld zu achten. Es soll ja schließlich ein ganz besonderer Tag werden, für den man auch gerne Geld ausgibt.“

Dass die Messe in der besonderen Atmosphäre nicht nur Publikum aus der Balver Region anlockte, sah man bereits an den zahlreichen Auto-Kennzeichen auf dem Parkplatz. Kurzum: Die Messe in Balve ist überregional bekannt. Manche Besucherinnen und Besucher nahmen gerne eine längere Anfahrt in Kauf, um hier das Besondere zu finden, was ihnen auch fast immer gelang. Und wer zwischenzeitlich eine kleine Pause brauchte, für den standen auf dem Höhlenvorplatz mehrere Foodtrucks mit allerhand Auswahl an Köstlichkeiten zur Verfügung. Liebe geht ja bekannterweise auch durch den Magen.

