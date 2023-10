Hönneradweg: Es wird Zeit für den Lückenschluss

Balve/Menden. Beim Hönnetalradweg geht’s nicht voran. Daran ändern auch Bike-Demos nichts. Jetzt erhöht der ADFC den Druck. Warum das gut ist.

Dr. Günther Reichle will den Druck erhöhen. Der Vorsitzende des ADFC Menden hat, mit Unterstützung der Hönneanrainerstädte und des Märkischen Kreises, Bike-Demos für den Lückenschluss des Radwegs von der Hönnequelle in Neuenrade bis zur Mündung in Fröndenberg organisiert. Dennoch erlebt er Stillstand.

Das große Interesses der Öffentlichkeit an einem Radweg zwischen Volkringhausen und Oberrödinghausen will Reichle sichtbar machen – mit einer Unterschriftenaktion. Während des Mendener Herbsts sammelte das ADFC-Team 1580 weitere Unterschriften: „Die vielen Aktiven kamen mit der Nachproduktion von Unterschriftenformularen kaum nach.“ Die Aktion läuft bis zum 22. Oktober. Unterschriftenlisten liegen auch aus im Innenstadtbüro der Stadt Balve und in Neuenrades Rathaus.

Ich unterstütze die Aktion gern. Sie kennt nur Gewinner: die Fitness der Biker wird gestärkt, Straßen werden entlastet, die Umwelt wird geschont.

Die Entscheider in Sachen Umweltschutz sollten endlich eine Lösung für die Talengstelle Klusenstein finden, die unter Naturschutz steht. Die technische Seite sollte für Straßen NRW kein Hexenwerk sein. Es wird Zeit, dass sich ‘was dreht.

