Hönneradweg: MK muss Lösung für Klusenstein ermöglichen

Balve. Beim Ausbau des Radverkehrs dreht sich was in der Region. Im Hönnetal indes gibt’s noch Stillstand. Da ist der MK gefragt.

Mobilität im Hönnetal: Das war, ist und bleibt Top-Thema. Mobilität gilt für alle Formen der Fortbewegung auf Rädern, mit oder ohne Motor.

Balves und Mendens Bürgermeister haben mit ihrer aktiven Beteiligung an der dritten Rad-Demo ein Zeichen gesetzt. Sie wollen den Lückenschluss des Hönneradweges durch das Nadelöhr Klusenstein. Straßen NRW ist gefragt – und der Märkische Kreis. In Sachen Naturschutz muss eine Lösung her.

+++ FAHRRADDEMO IM HONNETAL +++

Bewegung deutet sich beim Leader-Projekt in der Sorpe-Region an. Ein städteübergreifendes Konzept klingt im Grundsatz gut. Wie immer kommt es auf die Details an. Darüber wird zu reden sein.

Besserung im Straßenverkehr erlebt Wocklum-Manager Martin Gruschka. Er radelt seit geraumer Zeit zur Arbeit nach Lüdenscheid. Der Bann für Lkw greife, sagte er.

Zuweilen gibt es aber auch Konflikte zwischen Bikes und Autos – etwa an der Baustelle in der Helle. Radfahrer, heißt es, sorgen für Staus. Sie sollten vorübergehend den Bürgersteig benutzen. Ein technisches Problem. In Grundsatzfragen indes deutet sich Bewegung an.

