Hönnetal: Blitzer beschmiert

Polizei in Balve

Balve. Unbekannte haben den Blitzer im Hönnetal zwischen Menden und Balve beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Samstagmorgen, 8.50 Uhr, die mobile Radarkontrollanlage die im Bereich Hönnetalstraße/Hüstener Straße steht. Mittels Sprühfarbe wurden mehrere Beleidigungen aufgesprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (02373-9099-0). In Volkringhausen ist nach längerer Pause wieder geblitzt worden. Laut Polizei stand am Freitagmorgen, 3. November, ein mobiles Radargerät in der Dorfmitte. 25 Knöllchen wurden geschrieben – und eine Anzeige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve