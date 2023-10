Hönnetal im Wandel: Frischer Apfelsaft aus Balve

Balve. Äpfel aus Balve wird in Eisborn zu Saft. Der Verein „Hönnetal im Wandel“ verkauft ihn. Alle Fakten hier.

Der Verein „Hönnetal im Wandel“ hat erneut eine große Apfelsammel-Aktion gestartet. Mehr als 700 Kilogramm Äpfel wurden in Eisborn auf dem Hof Schulte-Horst verarbeitet und können ab sofort an folgenden Stellen erworben werden: Familie Hermanns, Sorpestraße 11 in Mellen, 02375-3993, Familie Biehs-Romann, Garbeck, 0157-85889338, Dorfmarkt in Garbeck und jeweils an den Reparaturtagen im Repaircafé in der Sokola.de in Langenholthausen. Das Fünf-Liter-Gebinde kostet neun Euro. „Den Umkarton nehmen wir nach Entleerung gerne wieder entgegen“, hieß es in einer Mitteilung.

