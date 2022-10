Hönnetal-Königin Alexandra Schulte: Jetzt zählt’s nochmal!

Balve/Menden. Alexandra Schulte: Die Überraschungssiegerin im Hönnetal kann jetzt ganz WP-Land erobern. Was die Chefin ihr dafür versprochen hat.

Erfrischend unkompliziert und schlagfertig: Wann kann man das schon von einer Königin sagen? Bei Alexandra Schulte ist es so, und sie ist immerhin bereits die Königin des gesamten Hönnetals. Wenn auf wp-koenigin.de jetzt noch weiter so für die gebürtige Garbeckerin geklickt wird wie bisher, dann könnte sich das Herrschaftsgebiet von Alexandra der Ersten am Sonntag auf ganz WP-Land erstrecken!

Kompletter Schützenfest-Umzug soll durch die Realschule marschieren

Lehrerin ist sie von Beruf, und im Kollegium ihrer Realschule in Balve hat man ihr schon herzlich gratuliert, wie sie berichtet. Und nicht nur das: „Unsere Rektorin hat einen Schützenumzug durch die gesamte Schule in Aussicht gestellt, wenn es auch mit der WP-Königin klappen sollte“, lacht die verheiratete Mutter dreier Jungs im Alter von 8, 10 und 11 Jahren.

Nach dem Königsschuss ist vor dem Kleiderkauf: In Rekordzeit ein Traum in Hellblau

Alexandra Schulte: Für ihre drei Jungs war sie in diesem Kleid schon „Elsa, die Eiskönigin“. Foto: Archiv / WP

Vielleicht rührt ihre Unbefangenheit auch daher, dass Alexandra Schulte im Sommer schon den Titel der Schützenkönigin ihrer Bruderschaft, der Hl. Drei Könige Garbeck, nichtsahnend errungen hatte. „Mein Mann Alexander, der wie ich aus Garbeck stammt, hat immer gesagt, dass er auf gar keinen Fall aufs Schützenfest gehen würde mit dem Ziel, Schützenkönig zu werden.“ Als sie dann erfuhr, dass er getroffen und sie zur Majestät gemacht hatte, war sie deshalb erstmal baff. „Aber ich habe mich wirklich gefreut – und dann alles drangesetzt, jetzt auch an ein schönes Kleid zu kommen.“ Heraus kam in Rekordzeit ein Traum in Hellblau, mit dem sie es dann so gerade noch rechtzeitig zu den Feierlichkeiten schaffte. „Meine Jungs erklärten jedenfalls, dass ich aussähe wie die Eiskönigin Elsa von Arendelle – und wollten sofort Fotos mit mir haben“, strahlt Alexandra Schulte.

WP-Königin: „Was habe ich zu verlieren?“

Danach wurde sie gefragt, ob sie jetzt denn auch am Königinnen-Wettbewerb der WP teilnehmen wolle: „Da habe ich sofort Ja gesagt, weil ich dachte: Was habe ich zu verlieren?“ Ihr Hofstaat, der sich selbst als völlig schützenfestverrückt deklariert, legte sich daraufhin schon in Runde 1 mächtig ins Zeug, online wie auch im richtigen Leben, damit ihre Alexandra es in die Top Ten im Hönnetal schafft.

Große Vorfreude aufs Superfinale in Bestwig: Bus aus Garbeck schon gechartert

Das gelang ihr spielend, und dann wurde es (beinahe) ernst. Denn jetzt ging es schon darum, 500 Euro als Kleiderzuschuss fürs WP-Superfinale in Bestwig und 120 Liter Veltins für die Hofstaat-Party zu gewinnen – und auch hier holte sich Alexandra Schulte die Krone! „Auch wenn man die Wertung aus abgegebenen Stimmen und Jury-Urteil nicht kennt: Ich bin meinem Hofstaat total dankbar für alles. Für die tolle Bewerbung, die sie damals geschrieben haben – mit einem langen Gedicht. Und für alles, was noch kommt.“ Denn der Bus nach Bestwig ist bereits gechartert, und wer im Hofstaat nicht gerade urlaubt, ist dabei.

Empfang mit spontaner Überraschungsparty nach dem Hönnetal-Erfolg

Aber da war auch noch die spontane Überraschungsparty am Donnerstag. Als die frisch gebackene Hönnetal-Königin ihre Jungs vom Sport abgeholt hatte, erwarteten sie die Familie und ihr Hofstaat bereits, um mit ihr diesen großen Erfolg zu feiern. „Ich hatte vorher schon zig Glückwünsche auf dem Handy, als die WP das Ergebnis verkündet hat. Ganz ehrlich: Das ist schon toll. Das macht mich wirklich stolz und dankbar.“

Jetzt wird auf Facebook und Instagram um Stimmen geworben

Mittlerweile, verrät Alexandra Schulte lachend, habe sie sich auch zum Profi im Fach Soziale Medien entwickelt. Sie wirbt auf Facebook und Instagram um Stimmen. Unterstützung gebe es auch aus dem Kollegium der Realschule und sogar von Mitbewerberinnen aus dem Hönnetal: „Einige haben mir versprochen, jetzt auch für Balve mitzustimmen.“

Ob’s reicht hat, zeigt sich am Sonntag – auf der großen Krönungsfeier in Bestwig! Noch bis 12 Uhr am Dienstag, 18. Oktober, kann unter den sieben Regional-Königinnen beim Schützenköniginnen-Wettbewerb der WESTFALENPOST abgestimmt werden. Auf der Homepage „wp-koenigin.de“ geht das schnell und einfach.

Natürlich ist auch die WP-Redaktion in Balve, Menden und Fröndenberg bei dieser Abstimmung vollkommen neutral. Aber sagen wir’s mal so: Ein kompletter Schützenumzug, der durch eine Realschule marschiert – das würden auch wir gerne sehen!

