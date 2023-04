Hönnetalbahn: So mühselig ist die Verkehrswende

Ein Wintermorgen: Die Bahn füllt sich mit den Schülerinnen und Schülern aus Balve. In Gegenrichtung ist der Zug so gut wie leer.

Balve/Menden. Ausbau des Schienenverkehrs: Das ist eine flockige politische Forderung. Die WP macht den Realitätscheck in Balve und Menden.

Bei der politisch gewünschten Verkehrswende ruhen Hoffnungen auf dem Ausbau des Schienenverkehrs. Doch gerade auf dem Land gibt es besondere Herausforderungen.

Mit Blick auf die Hönnetalbahn ist zunächst mal ist eine Bestandsaufnahme fällig. Wie ist die bisherige Auslastung der Hönnetalbahn?

„Insbesondere die morgendliche Abfahrt ab Neuenrade zum Schulbeginn nach Menden ist sehr hoch ausgelastet“, weiß Anne Zimmermann. Sie ist Sprecherin des Schienenverkehrszweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit Sitz in Unna. Der NWL organisiert den Schienenverkehr zwischen Unna und Neuenrade gemeinsam mit der Deutschen Bahn. Morgens sind zwei Fahrzeuge à 120 Sitzplätze im Einsatz. Nachmittags, nach Schulschluss, rollen von Menden nach Neuenrade ein bis zwei Züge, je nach Wochentag und Unterrichtsende. Auch diese Verbindungen seien „sehr gut nachgefragt“. Und: „Auch zwischen Menden und Fröndenberg sind die Züge im Schülerverkehr sehr gut nachgefragt.“

Die Hönnetalbahn ist mehr als ein Schülerverkehrsweg. Allerdings wird die Regionalbahn (RB) 54 unterschiedlich genutzt: Berufspendler sind vor allem ab Menden auf der Schiene. Ihre Ziele sind Dortmund oder Unna. Die Nutzung des Abschnitts im Alltagsverkehr sorgen für „eine gute Auslastung“. Der Südabschnitt in Richtung Balve wird speziell am Wochenende auch von Ausflüglern genutzt. Als Topziele gelten die Höhlen im Stadtgebiet und die Sauerland-Waldroute.

Eiliger Abend in der Hönnetalbahn: Nikoläuse Rüdiger Lenk und Friedbert Harringhaus beglücken nach der Corona-Zwangspause endlich wieder Jung und Alt. Bei Ausflüglern ist die RB 54 beliebt – nicht nur zur Weihnachtszeit. Foto: Johannes Schmoll / Eisenbahnfreunde Hönnetal

Von den Zielgruppen lässt sich auf die best ausgelasteten Zeiten schließen. Anne Zimmermann bestätigt die Einschätzung. Die beste Auslastung erzielt die Hönnetalbahn morgens vor acht und mittags bis zum frühen Nachmittag. Das hängt mit dem unterschiedlichen Unterrichtsende der Schülergruppen zusammen, die von Menden ins obere Hönnetal zurückfahren. Umgekehrt: Die Randzeiten sind schwach ausgelastet.

Ist der Betrieb kostendeckend? Wenn nein, wie hoch ist der Zuschussbedarf? Wie hoch wäre der Zuschussbedarf, wenn die Benutzung der Strecke kostenfrei wäre? Anne Zimmermann: „Der SPNV- Betrieb insgesamt in Deutschland ist nicht kostendeckend, sondern kann nur mit erheblichen öffentlichen Mitteln (den Bundesregionalisierungsmitteln) finanziert werden.“ Inflation, Tarifabschlüsse und Zinssprünge haben den Kostendruck weiter erhöht. Zimmermann nennt ein schlagendes Beispiel dafür, warum die Hönnetalbahn nicht rentabel fahren kann: Bei der Hönnetalbahn gibt’s hohe Spitzenlasten in jeweils nur eine Richtung. Morgens sind die Züge nach Menden, dafür aber in Gegenrichtung so gut wie leer. Mittags ist es umgekehrt.

Lieb und teuer

Sanssouci: Die RB 54 rauscht in Richtung Menden ab. Eingestiegen ist an diesem Sommertag am späten Vormittag niemand. Foto: Jürgen Overkott / WP

Zimmermann weiter: „Würden alle Verkehre kostenlos sein, würde der für die Gesamtfinanzierung erforderliche Anteil der Tickets entfallen, müssten die Kosten anderweitig ausgeglichen werden.“ Dies könnte durch Ausdünnen des Fahrplans oder Wegfall von Spitzenlastverstärkern geschehen. Eine andere Möglichkeit wären erhöhte öffentliche Zuschüsse. Egal ob Bund, Land oder Anliegerkommunen: Die Bahn wäre ihnen nicht nur lieb, sondern vor allem auch teuer.

DAS TICKET UND DER STREIK

Das 49-Euro-Ticket – ab sofort kann es gebucht werden. Das Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr gilt ab Montag, 1. Mai. Mit der 49-Euro-Pauschale können Bus und Bahn im Nahverkehr deutschlandweit binnen eines Monats beliebig oft genutzt werden. Das Ticket ist monatlich kündbar.





Wie groß ist die Nachfrage im Hönnetal ist, wurde weder vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe noch von der Deutschen Bahn beantwortet. Beide erklärten den jeweiligen Partner für zuständig. Der kommunale Busgesellschaft MVG äußerte auf eine WP-Anfrage gar nicht.





Am heutigen Freitag stehen die Räder der RB 54 (Hönnetalbahn) von 10 bis 19 Uhr still. Die Gewerkschaft EVG hat bundesweit zum Warnstreik aufgerufen.

