Hönnetalbahn: Weihnachtsmann trotzt Dauerregen

Alle Wetter! Die Hönnetalbahn. Die Weihnachtsmann-Aktion fand am Heiligen Abend zum 30. Mal statt.

Balve Puh! Geschafft! Der Weihnachtsmann dampfte durchs Hönnetal. Warum die Eisbahnfreunde zuvor gezittert hatten.

Es war wieder einmal spannend. Können die traditionellen Fahrten des Weihnachtsmanns mit der Hönnetalbahn in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden? Das war für die Eisenbahnfreunde Hönnetal am Heiligen Abend die spannende Frage. Vereinssprecher Johannes Schmoll zog am Nachmittag ein erleichtertes Fazit.

Regen statt Corona

Nicht Corona sorgte dieses Mal für Sorgen bei den Eisenbahnfreunden und auch kein Personalmangel wie im letzten Jahr. In diesem Jahr war es der viele Regen, der eine Gefahr darstellte und drohte die Fahrten ausfallen zu lassen.

Doch zum Glück ging alles gut und die drei weihnachtlichen Zugfahrten mit dem Weihnachtsmann an Bord konnten problemlos stattfinden. Und viele kamen und fuhren mit. Die 300 Plätze im Zug waren alle besetzt, aber kein Zug war zu voll. Alle fanden Platz und hatten zusammen einen vorweihnachtlichen Spaß.

Balver und Billmericher im roten Dress

Allen voran die beiden Weihnachtsmänner der Eisenbahnfreunde Hönnetal e.V., der Balver Rüdiger Lenk und der aus Unna-Billmerich stammende Friedbert Harringhaus. Da der Sonntagsfahrplan mit einem Zweistundentakt gefahren wurde (statt wie üblich stündlich) konnten sich die beiden wunderbar abwechseln oder ergänzen. Sie freuten sich über die Reaktionen der Kinder, die manchmal auch ein Lied vorsangen oder ein Gedicht aufsagten.

Alle Wetter! Die Hönnetalbahn. Die Weihnachtsmann-Aktion fand am Heiligen Abend zum 30. Mal statt. Foto: EFH / Balve

Nostalgie satt

Und mache Eltern schwelgten in Nostalgie, denn sie selbst waren schon als Kind bei diesen Fahrten dabei. Tatsächlich feiert die Idee zu den Fahrten in diesem Jahr ihr 30jähriges Jubiläum.

Johannes Schmoll, Pressesprecher und früherer Vorsitzender der Eisenbahnfreunde, erinnert sich: „Wir sind ja früher schon immer an Hl. Abend mit der Hönnetalbahn gefahren und 1993 hat es schön geschneit und jemand von uns sagte ‚Wie wäre es, wenn der Nikolaus im Zug mitfahren würde?‘“ – die Idee war geboren und seit 1994 ist der Hl. Abend ein fester Termin im Kalender vom Weihnachtsmann und den Eisenbahnfreunden (von 2 Corona-Jahren abgesehen.)

So geht‘s weiter

Nach Weihnachten stehen 4 Tage Modellbahnausstellung in Binolen an. Die Hönnetalbahn wird im Maßstab 1:87 unterwegs sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve