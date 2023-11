Hönnetalstraße in Balve: Und noch ‘ne Baustelle

Einzelhandel an der Hönnetalstraße (B229) in Balve. Bei Lidl wird die Hönnetalstraße aufgerissen.

Balve. Die Baustellen auf der B 229 zwischen Balve und Sanssouci nehmen kein Ende. Wo diesmal gebuddelt wird, warum und wie lange die Arbeiten dauern.

Wegen der Verlegung von Versorgungsleitungen im Bereich der Zufahrt zum Lidl-Parkplatz an der Hönnetalstraße (B 229) in Balve ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn erforderlich. Das teilte die RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft mbH in Arnsberg am Dienstagnachmittag mit. Der Parkplatz kann demnach weiterhin wie gewohnt angefahren werden, die Zufahrt erfolgt jedoch als Einbahnstraße. Zum Verlassen des Parkplatzes ist eine provisorische Ausfahrt vom Parkplatz direkt auf die Bundesstraße (B 229) angelegt worden, ebenfalls als Einbahnstraße.

Diplom-Ingenieurin Katrin Ahlers von der RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft mbH erklärte: „Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert und gilt für einen Zeitraum von voraussichtlich zwei bis drei Wochen. Die Arbeiten werden im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Hönnewiesen von Firma Hilgenroth ausgeführt.“ Die geänderte Verkehrsführung sei bereits eingerichtet.

Im Juli hatte der Landesbetrieb Straßen NRW das Brückengelände der Hönne-Überquerung in Sanssouci erneuert.

Ende August hatte eine zunächst nicht angekündigte Baustelle der Stadtwerke Balve in der Helle für ein Verkehrschaos gesorgt. Ein Bauunternehmen hatte damals damit begonnen, die Wasserversorgung in diesem Bereich zu erneuern.

Baustellenampeln rund um Sanssouci legen den Verkehr am Montag, 16.10., lahm. Die Baustelle am Brückenbauwerk ist nicht angekündigt worden. Foto: jürgen overkott / WP

Mitte Oktober, nach den Herbstferien, sorgten gleich zwei Baustellen zwischen Sanssouci und der Helle für ein derartiges Chaos, dass die Polizei eingreifen. Die Baustelle am Brückenbauwerk in Sanssouci im Auftrag der Deutschen Bahn war nicht angekündigt worden. Obendrein hatten sich die Baulastträger nicht angemessen abgesprochen. Schließlich zog der Märkische Kreis die Notbremse und sorgte für eine Entzerrung der Bauarbeiten.

