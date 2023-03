Hönnetrail im Steinbruch: Viel Geröll und viel Schotter

Binolen/Beckum. Steinbruch bei Balve wird zur Fahrschule für Enduro-Biker. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, die Nachfrage riesig - bundesweit. Warum?

Freiheit auf zwei Rädern, Lärm der Maschinen als Musik in den Ohren, das Trainingsziel im Blick, aber auch den guten Zweck: 125 Biker waren in Beckums altem Steinbruch unterwegs.

„Ich muss hier nicht auch noch selber fahren.“ Diesen Satz hätte beim Hönnetrail am letzten Freitag und Samstag sonst wohl kaum noch einer so ausgesprochen. Aber Manuel Schad erklärt: „Ich sitze ja sonst das ganze Jahr über auf dem Bike. Alle anderen hier machen das aus Leidenschaft in ihrer Freizeit, als Ausgleich zum Alltag.“ Denn der Mann aus der Nähe von Schweinfurt ist Profi, betreibt auch einen Handel für Motorradteile und eine Werkstatt. In einem Wettbewerb für geländegängige Enduros durfte er sich mal Deutscher Meister nennen. Wenn er erklärt, hören die anderen aufmerksam zu.

Profibiker Manuel Schad (links) erklärt einem Teilnehmer im Steinbruch das richtige Bremsen. Foto: Alexander Lück / WP

Der inzwischen zwölfte Hönnetrail gilt als eine von wenigen Gelegenheiten, Bikes ganz legal offroad, also abseits asphaltierter Straßen zu bewegen, wie Organisator Helgo Schulte erklärt. Das Interesse an der Veranstaltung ist riesig, bei 125 Fahrern ist aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen Schluss, im Mailverteiler der Interessierten befinden sich mittlerweile aber fast 1000 Leute.

Blick auf das Fahrgeschehen im Steinbruch Foto: Alexander Lück / WP

Gut ein Drittel der Starter, so schätzt Schulte, sei zum ersten Mal dabei, schwerpunktmäßig aus NRW, prinzipiell aber aus ganz Deutschland angereist. Und viele haben mit ihren Reiseenduros zwar schon Erfahrung auf der Straße, aber nicht im Gelände.

Deshalb ist der Hönnetrail bei weitem mehr als reine Spaßfahrten, sondern vor allem ein Einsteigertraining. Viele üben hier, testen sich und die Maschine auf Herz und Nieren und die eigenen Grenzen aus, weil sie mit ihren Enduros demnächst auf große Reisen, ja vielleicht sogar Weltreise gehen wollen. Mittlerweile gibt es ja kaum noch irgendwo Corona-Einschränkungen.

Und hier kommt unter anderem Manuel Schad ins Spiel. Zunächst beobachtet der Profibiker konzentriert das Bremstraining: Gas geben bis zu den beiden Hütchen, dann in die Eisen steigen und möglichst schnell zum stehen kommen. Das kann im Gelände im Fall des Falles überlebenswichtig sein. Deshalb Schads Tipps und Korrekturen: „Mehr Vorderradbremse“ oder „Mit dem Gesäß weiter nach hinten, Du musst weiter hinten stehen,“ spricht er die Fahrer und die zahlenmäßig eher wenigen Fahrerinnen nach jedem einzelnen Durchgang an. Bei manchen klappt das gut auf dem Schotter, bei anderen rutscht das Vorderrad weg.

Manuel Schad hat nur Lob für den Hönnetrail und seine Organisatoren: „Das ist eine super Veranstaltung, deshalb komme ich seit zehn Jahren immer hier her.“ Und spendet sein Honorar für den guten Zweck der Veranstaltung.

Blick auf das Fahrgeschehen im Steinbruch Foto: Alexander Lück / WP

Die Routen im Steinbruch schaut er sich selbst nur vorher zwecks Information über die Gegebenheit an. Neben den Trainings bestand auch die Möglichkeiten zum freien Fahren im Steinbruch auf mehreren Sektoren, also Rundkursen. Insgesamt sind fünf Kilometer Flatterband verlegt, um die Strecke zu markieren, nicht nur zur Sicherheit, auch um schwierige kurvenreiche Routen zu simulieren. Steile Abfahrten oder Ansteige sind im Steinbruch auch möglich.

Einzelne Zonen aber sind tabu, um seltene Pflanzen zu schützen oder einen Uhu nicht zu stören, erzählt Helgo Schulte. Und das alles bei perfekten äußeren Bedingungen mit frühlingshaften Temperaturen. „Durch den Schotter haben wir nicht so Probleme mit dem Wasser. Deshalb können wir hier früh im Jahr fahren.“ Später würde man auch laichende Frösche stören.

Abenteuer Zentralasien

Der Hönnetrail ist die erste Veranstaltung seiner Art im Jahr, von der es im üblichen NRW nicht mal mehr eine Handvoll andere gibt, der Saisonauftakt. Und er geht immer auch mit großer Geselligkeit einher. Am Haus Recke in Binolen war das Basislager. Dessen Betreiber Ulrich Vanselow, selber auch begeisterter Biker, wollte Helgo Schulte deshalb wieder ein besonderes Dankeschön ausrichten wie auch dem Besitzer des Steinbruchgeländes.

Abends gab es dann noch einen Vortrag von Biker Rolf Feldmann über seine Reise durch Zentralasien, aber natürlich auch ganz viel Austausch über Reiseerlebnisse, Tipps und Technik unter allen anderen Teilnehmer.

