Hönnewiesen: Wann neuer Radweg freigegeben wird

Balve. Fertig! Der neue Radweg an den Hönnewiesen wird in Kürze für die Öffentlichkeit freigegeben. Was bisher geschah.

Nach Beendigung der Bauarbeiten wird der Geh- und Radweg an den Hönnewiesen am Freitag, 16. Oktober, offiziell eröffnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Die 500-Meter-Piste ist bereits asphaltiert. Die Bauarbeiten für die 2,50 Meter breite Fahrbahn starteten im vorigen November.

Die neue Strecke beginnt am Netto-Markt. Von dort aus ist es möglich, über eine kleine Hönnebrücke für Fußgänger und Radler zum Drostenplatz zu fahren. Über den Netto-Parkplatz kommen Biker aber auch zur Hönnetalstraße.

Im Februar wurden auf einem 420 Meter langen Abschnitt an der Hönne bis zu 70 Jahre alte Pappeln, Eschen, Fichten und Ahornbäume gefällt. Die Bäume waren zuvor von einem Baumsachverständigen als „verkehrsgefährdend“ eingestuft worden.

Die Restarbeiten für die Piste begannen am 27. April. Sie verläuft hinter evangelischer Kirche, Aldi und Lidl. Hinter Lidl entstand eine Brücke zur Straße Hohlen Stein gebaut – ein Knotenpunkt für Fahrten nach Balve, Wocklum und Mellen.