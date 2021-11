Baumaßnahme Hoffmeisterstraße in Balve: Die Fahrbahn wird ab Montag, 15. November, erneuert. Die Zufahrt zu Rathaus und Druckerei Zimmermann ist zeitweise erschwert.

Hoffmeisterstraße in Balve wird ab Montag erneuert

Balve. Am Montag startet die Erneuerung der Hoffmeisterstraße. Besucher und Mitarbeiter von Rathaus und Druckerei Zimmermann müssen Opfer bringen.

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung der „Hoffmeisterstraße“ in Balve beginnen am Montag, 15. November. Das teilte die Stadt Balve mit.

Die Hoffmeisterstraße führt zu Rathaus und Druckerei Zimmermann. Die Arbeiten werde in drei Bauabschnitte aufgeteilt, damit ausreichende Rettungswege während der Bauzeit gewährleistet werden können und die Einschränkungen der Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger verringert werden, hieß es.

Hoffmeisterstraße in Balve glänzt noch mit Bodenwellen. Foto: jürgen overkott / WP

Ursprünglich war der Baubeginn für Anfang September vorgesehen. Das beauftragte Bauunternehmen war nach Angaben der Stadt, wie viele andere Unternehmen auch, nach dem Starkregen- und Hochwasserereignis vom 14./15. Juli an einigen Sonder- und Noteinsätzen beteiligt. Unter anderem auch zur Beseitigung von Hochwasserschäden an Brücken im Stadtgebiet Balve. Dadurch ist es auf einem Großteil, der zu dem Zeitpunkt laufenden Baustellen, durch den Abzug von Personal und Gerät zu Verzögerungen oder sogar zu kurzzeitigen Stillständen gekommen. Diese Verzögerungen haben schließlich bis zum jetzigen Zeitpunkt eine große Auswirkung auf den geplanten Bauablauf verschiedener Baustellen – auch für die Hoffmeisterstraße.

Kreuzung Hoffmeisterstraße/Dreikönigsgasse/Garbecker Straße Foto: Jürgen Overkott / WP

Für den ersten Bauabschnitt, der sich von der Einmündung Garbecker Straße bis in den Einmündungsbereich Alte Gerichtsstraße erstreckt, ist eine Aufteilung in zwei Bereiche vorgesehen. Die Arbeiten beginnen im Bereich Abschnitt 1a mit der Herstellung einer neuen Entwässerungsrinne und den östlich angrenzenden Pflasterflächen bis an die Grundstücksgrenzen der Anliegergrundstücke.

Anschließend wird der westliche Bereich Abschnitt 1b hergestellt. Es ist für den ersten Bauabschnitt eine Bauzeit von vier bis sechs Wochen eingeplant. Entsprechend der jahreszeitlichen Witterungsverhältnisse ist ggf. mit einer winterbedingten Unterbrechung der Arbeiten zu rechnen. Bei geeigneten Witterungsverhältnissen werden die Arbeiten 2022 fortgeführt. Termine werden sobald wie möglich bekannt gegeben.

Für die weiteren Bauabschnitte werden die Bauzeiten und die damit verbundenen Verkehrsregelungen entsprechend dem Bauablauf rechtzeitig bekannt gegeben. Die Gesamtmaßnahme soll bis Ende Mai 2022 abgeschlossen werden.

Die Arbeiten werden jeweils unter Vollsperrung der markierten Straßenbereiche ausgeführt. Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger werden grundsätzlich, je nach Baufortschritt, ermöglicht. Es kann phasenweise aber zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen.

Bauunternehmen, Versorgungsunternehmen und Stadt Balve sind bemüht, die Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Verkehr so gering wie möglich zu gestalten. Die Stadt Balve bittet alle Betroffenen um Verständnis.

Infos beim städtischen Bauamt, Telefon 02375-926-146.

