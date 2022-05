Hoffmeisterstraße: Sperrungen wegen Asphaltierung

Hoffmeisterstraße/Widukindplatz in Balve: Die Bauarbeiten nähern sich ihrem Ende.

Balve. Bauarbeiten in Balve: Im Bereich Hoffmeisterstraße gibt es am Donnerstag, 12. Mai, wegen Asphaltierung zeitweilige Sperrungen. Die Einzelheiten.

Die Hoffmeisterstraße in Balve wird am Donnerstag, 12. Mai, im Wesentlichen fertiggestellt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, dass sich Anwohner, Rathaus-Besucher und Zulieferer der Druckerei Zimmermann zumindest zeitweise auf Sperrungen einstellen müssen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Balve hervor.

Die abschließenden Asphaltierungsarbeiten in den Einmündungen Garbecker Straße, Hofstraße sowie Alte Gerichtsstraße werden erledigt. Das bedeutet, dass diese Straßen zeitweise voll gesperrt werden. Die Stadtverwaltung hat den Zeitraum von 8 bis 15 Uhr genannt. Nach der Auskühlphase werden die entsprechenden Abschnitte von der Baufirma freigegeben. Der Rathausparkplatz ist in dieser Zeit nur bedingt mit Fahrzeugen zu erreichen. Zufahrt ist via Garbecker Straße/Im Mühlenkamp oder Hauschlade/Hofstraße möglich. Die Zufahrtsbereiche der Hoffmeisterstraße werden zeitweise zu Sackgassen ohne Wendemöglichkeit.

Bis Monatsende komplett fertig

Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger werden grundsätzlich – je nach Baufortschritt – ermöglicht. Es kann phasenweise aber zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen.

Die Gesamtmaßnahme soll bis Ende Mai abgeschlossen sein. Restarbeiten wie die Bepflanzung der Grünbereiche erfolgen im Nachgang der Baumaßnahme.

Die Bauarbeiten sind im Rahmen des Integrierten Innenstadtkonzepts erfolgt; sie sind mit Fördermitteln des Landes finanziert worden.

Die Stadt Balve bittet alle Betroffenen um Verständnis. Für Rückfragen steht das Bauamt der Stadt Balve (Telefon 02375-926-146 oder 02375-926-154) zur Verfügung.

