Hoffnungsschimmer auf Balver Arbeitsmarkt

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit spiegelt sich in einer Scheibe. Symbolbild

Balve/Iserlohn Auf dem heimischen Arbeitsmarkt gibt es Entspannung - auch im Jahresvergleich.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im Januar gesunken. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit in Iserlohn hervor. Sie wurden am Mittwoch veröffentlicht.

Demnach waren 257 Personen waren ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies acht Personen weniger. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen damit um neun Personen. Unter den Arbeitsuchenden sind 115 Frauen und 142 Männer. 87 Ausländer sind ohne Arbeit. 19 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 74 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Da die Gesamtzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Balve unter 15.000 liegt, wird keine Arbeitslosenquote zur allgemeinen Veröffentlichung freigegeben. Aufgrund eines Schätzverfahrens sind die Bezugsgrößen für kleinere Regionaleinheiten und Personengruppen nicht durchgängig belastbar.

