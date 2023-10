Horror in Wocklum: Luisenhütte lockt zum Kinder-Halloween

Wocklum. Gruselige Gestalten geistern durch die Luisenhütte. Wocklum bittet erneut zum schaurigen Kinder-Spaß. Alle Fakten zu „Happy Halloween“.

Wer es richtig schön schaurig mag, der ist an der Luisenhütte in Wocklum am Samstag, 28. Oktober, willkommen. Dann findet die beliebte Halloween-Veranstaltung für Kinder statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das geht aus einer Mitteilung des Märkischen Kreises hervor.

Die Luisenhütte in Balve-Wocklum werden am Samstag, 28. Oktober, wieder viele gruselige Gestalten unsicher machen. In dem alten Gemäuer findet die beliebte Halloween-Veranstaltung für Kinder statt. Beliebt deshalb, weil sie in den vergangenen Jahren immer ausverkauft war. Die Gruselparty startet um 16 Uhr und endet gegen 20 Uhr.

„Geisterjäger“ unterwegs

Eingeladen sind alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Lust auf schaurigen Spaß haben und mutig genug sind, den Gruselparcours in der Gruppe und mit erwachsener Begleitung zu durchlaufen. Unter dem Motto „Geisterjäger“ verwandelt sich die Luisenhütte zudem erstmals in einen „Escape-Room“ – also in einen Raum, in dem es darum geht, als Gruppe eine Reihe von Rätseln zu lösen. Ziel ist es, alle Fragen zur Luisenhütte und ihrer Geschichte zu beantworten – um damit einen Geist zu besiegen. Außerdem gibt es eine Kreativstation im Museum für Vor- und Frühgeschichte der Stadt Balve sowie eine Schnitzeljagd. Wer dabei Hunger und Durst bekommt, kann sich an der „Horrorbar“ mit gruseligen Speisen und Getränken passend zum Thema stärken.

Die Kinder dürfen gerne verkleidet kommen. Der Eintritt kostet acht Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets für die Kinder-Halloween-Party gibt es nur online: https://www.maerkischer-kreis.de/kultur-freizeit/luisenhuette/luisenhuette_kinder-halloween.php

