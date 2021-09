CORONA-PANDEMIE Impfbus am Samstag in Neuenrade – warum nicht in Balve?

Balve/Neuenrade. Der Impfbus des Märkischen Kreis steht am Samstag erneut in Neuenrade. Warum kommt er nicht nach Balve?

Der Impfbus des Märkischen Kreises steht am Samstag von 9 bis 12 Uhr wieder auf dem Hagebau-Parkplatz in Neuenrade. Damit steht der Bus zum zweiten Mal in der Nachbarstadt, ohne in Balve Station gemacht zu haben. Warum, erläutert der Balver Arzt Dr. Gregor Schmitz, als ärztlicher Leiter der Impfzentren im Kreis auch für den Impfbus zuständig.

„Wir haben bei der Impfbusplanung auch die Stadt Balve kontaktiert und von dort Standortvorschläge erhalten. Als Hausarzt in Balve kenne ich aber die Impfzahlen hier in der Stadt. Allein in der Praxis Dr. Paul Stüeken und in unserer eigenen Praxis haben wir inzwischen über 8.500 Impfungen durchgeführt. Hinzu kommen noch die Bewohner aus dem Seniorenheim, der Tagespflege, der Demenz- und Beatmungs-WG im Gesundheitscampus die Dr. Stüeken im Auftrag des Impfzentrums geimpft hat sowie zahlreiche Personen, die in den Impfzentren geimpft wurden. Damit haben wir hier in Balve eine sehr hohe Impfquote erreicht.“

Nach wie vor wird in beiden Hausarztpraxen bis zu 200 Mal pro Woche geimpft. Der Impfbus vorm Hagebau in Neuenrade erreicht auch Baumarkt-Kunden aus Balve.

Angebot für Jugendliche

Besonders die Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren wollen die Verantwortlichen am Wochenende ansprechen. Rund 200 Schülerinnen und Schüler wurden in den Balver Praxen bereits geimpft. Immer mehr Eltern aus Neuenrade fragen inzwischen in Balve nach Impfterminen für ihre Kinder. In Neuenrade gibt’s Wartelisten bis November. Für Kinder und Jugendlichen bietet sich damit am Samstag die Gelegenheit, schnell eine Impfung zu erhalten. Für die Altersgruppe der 12- 17jährigen steht der Impfstoff Corminaty der Firma BioNTech zur Verfügung. Ab 18 Jahren kann auch der Einmalimpfstoff „Vaccine Janssen“ von Johnson & Johnson gewählt werden. Unter 15-Jährige brauchen eine Impfeinwilligung der Erziehungsberechtigten.

