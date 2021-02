Impfzentrum Lüdenscheid: Viel zu viele Termine vergeben

Lüdenscheid/Balve. Panne beim Impfzentrum Lüdenscheid am Sonntag: Statt zwölf Terminen für 14 Uhr wurden 100 vergeben. Was passiert ist, wie das Impfteam reagierte.

Probleme bei der Vergabe der Impftermine haben am Sonntag für eine Schlange von wartenden Impfwilligen vor dem Impfzentrum in Lüdenscheid gesorgt. Das Team fand schnell eine Lösung, wie Kreis-Sprecher Hendrik Klein mitteilte. Ganz reibungslos verlief der Impftag allerdings dennoch nicht.

Die Panne

Eine lange Schlange Wartender hatte sich demnach am Sonntag vor dem Impfzentrum in der historischen Schützenhalle in Lüdenscheid gebildet. Als Grund dafür gab Klein an, dass es zu einem Softwarefehler bei der Vergabe der Impftermine seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gekommen war – und zwar sowohl über das Call-Center als auch über die Hotline 116117.de. Dadurch waren laut Klein anstatt der vorhandenen zwölf Impftermine für 14 Uhr rund 100 Termine vergeben worden.

Die Lösung

Das Impfteam des Impfzentrums Lüdenscheid wurde zum Start der Impfungen um 14 mit dieser Situation konfrontiert. Das gesamte Leitungsteam vom Märkischen Kreis und der KVWL um Karsten Runte und Dr. Gregor Schmitz (Balve) traf sich "sofort" zu einer Krisensitzung, um zu sehen, wie sie diese Situation so gut wie möglich für alle Beteiligten lösen konnten.

So konnten in den vergangenen Tagen nicht verwendete Impfdosen aus dem Vorrat genommen werden, um 70 Impfwillige zusätzlich zu impfen. Damit habe es sich bewährt, dass die abends nicht verimpften Dosen aufgehoben wurden und nicht an diejenigen verimpft wurden, die versuchten, sich zwischendurch ohne Termin ins Impfzentrum "einzuschleichen", wie Klein kommentierte.

Der Kreis-Sprecher weiter: "Leider kam es durch die 70 nicht eingeplanten Impflinge zu einem Rückstau, unter dem auch die korrekt terminierten Impfkandidaten zu leiden hatten. Gegen 17 Uhr war der Stau dann weitgehend abgearbeitet."

Das Problem

Probleme gab es dennoch: Rund 20 Personen, die mit einer vermeintlichen Terminbestätigung um 14 Uhr am Impfzentrum erschienen waren, mussten "leider weggeschickt werden, da hierfür kein Impfstoff vorhanden war".

Diese Betroffenen können sich mit Angabe der Buchungsnummer unter hotline-lsiz@maerkischer-kreis.de melden. Sie erhalten laut Klein "kurzfristig" einen zusätzlichen Impftermin.

