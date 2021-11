Impfzentrum Krumpaul: Nach Ansturm auf Boostern neue Chancen

So fing die Corona-Impfkamapgne an: Landarzt Paul Stüeken setzt Patient Karl Heinz Stanka die erste Biontech-Spritze gegen das Corona-Virus.

Balve. Boostern in Balve: Anfangs wurde das Impfzentrum Krumpaul überrannt. Inzwischen wird auch in der Sokola.de geimpft. Das eröffnet neue Chancen.

Mehr als 2.500 Impfdosen zum Schutz gegen das Corona-Virus sind seit Beginn der Impfaktion der Balver Hausarztpraxen zusammen mit den Sozialverbänden DRK und Malteser Hilfsdienst in der Hauptschule Balve verabreicht worden. Das teilten die Balver Hausärzte Dr. Gregor Schmitz und Dr. Paul Stüeken jr. am Dienstag mit. Das Impfzentrum ist zum Auftakt vor 14 Tagen förmlich überrannt worden. Inzwischen haben die beiden Mediziner eine Veränderungen in der heimischen Bevölkerung wahrgenommen – zumal es inzwischen in Langenholthausens Sokola.de ein zweites Impfzentrum gibt.

+++ BOOSTERN IN BALVE: SO FING ES AN +++

Balver Impfzentrum Krumpaul: Impfarzt Dr. Egbert Stücken bei der Arbeit Foto: Sven Paul / WP

„Während in den ersten Tagen die zur Buchung freigegebenen Termine innerhalb weniger Minuten vergeben waren, ist die Nachfrage seit Beginn dieser Woche ruhiger geworden“, berichtet Schmitz. „Freie Termine sind jetzt immer wieder buchbar. Wenn keine freien Termine angezeigt werden, lohnt es sich später, noch einmal nachzusehen.“

Die beiden Ärzte sehen sich zugleich Verhalten mancher Online-Nutzer gegenüber, dass bei Betreibern von Buchungsportalen aller Art für Verdruss sorgt. Schmitz: „Wir bitten alle Impfkandidaten die einen Termin gebucht haben, diesen aber nicht mehr benötigen, weil sie inzwischen an anderer Stelle geimpft wurden, diesen zu löschen, damit der Termin wieder zur Buchung freigegeben wird.“

Schmitz gab zugleich einen Ausblick auf das weitere Vorgehen des Impfzentrumsteams am Krumpaul: „Wir werden die Impfkapazitäten in den nächsten Tagen auch noch einmal erhöhen, um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, noch vor Weihnachten ihre Boosterimpfung zu erhalten.“

+++ BALVES ZWEITES IMPFZENTRUM: SO WAR DER AUFTAKT +++

Wie funktioniert das? Die Termine werden stets kurzfristig zusätzlich in den Online-Kalender eingestellt, hieß es. Schon jetzt ist aber klar: Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt’s keine Impfungen.

Ralf Bigell und Nicole Buchgeister von Prohealth24 in Langenholthausen: Das Unternehmen betreibt in der Sokola.de Balves zweites Impfzentrum. Foto: jürgen overkott / WP

Geimpft wird nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Boosterimpfungen bei Personen über 30 Jahre werden vorwiegend mit den mRNA-Impfstoff von Moderna (Markenname: Spikevax) vorgenommen. Personen unter 30 Jahren, Schwangere und Personen die eine Zweitimpfung nach einer Erstimpfung mit dem Biontech-Impfstoff werden mit Comirnaty von Biontech/Pfizer geimpft. Beide mRNA-Impfstoffe sind vom Wirkprinzip vergleichbar und damit gleich wirksam.

Erstimpfungen in den Praxen

Schmitz wies darauf hin, dass Erstimpfungen nur in den beiden Hausarztpraxen, nicht jedoch im Impfzentrum Krumpaul angeboten werden. Beide Praxen verwenden nur den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Der Einmalimpfstoff Vaccine Janssen von Johnson & Johnson werde, so hieß es, wegen deutlich schlechterer Wirksamkeit nicht angeboten.

Termine: impfland.eu

