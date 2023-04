Intermodellbau: Warum Eisenbahnfreude Hönnetal Großes planen

Balve/Menden. Die Intermodellbau in Dortmund wird europaweit beachtet. Die Eisenbahnfreunde Hönnetal haben Großes vor. Was geht da ab?

Am Donnerstag, 20. April, geht’s endlich los: Die Eisenbahnfreunde Hönnetal (EFH) stellen bereits zum vierten Mal ihre Modulanlage auf der Messe Intermodellbau in Dortmund aus. In Halle 4 (genau: Halle 4.B26i) der Westfalenhallen können Besucher die Anlage der Hönnetalbahn besuchen. Das gut zehnköpfige Team der EFH freut sich schon seit Wochen auf die Ausstellung in Dortmund, die im letzten Jahr Pandemie bedingt noch ausfallen musste. Für Hönnetalbahn und Hönnetal ist die Teilnahme an dieser europaweit beachteten Messe ideale Werbung. Durch den liebevollen Nachbau wesentlicher Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke soll der Wunsch geweckt werden, die Region zu besuchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve