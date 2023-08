Irish Folk Festival: Kelten-Sause in Balve nimmt Fahrt auf

Balve. Der Ticketverkauf fürs 20. Irish Folk Festival hat noch mal Fahrt aufgenommen: 1800 Tickets sind weg. An der Abendkasse gibt’s ein Restkontingent.

Böse Zungen unkten schon, das Irish Folk Festival in der Balver Höhle werde ein Flop. Lediglich 1400 Karten seien verkauft – wenig für eine dreitägige Veranstaltung. Doch dann passierte ein kleines Wunder. Binnen einer Woche schlug der Festspielverein Balver Höhle 400 zusätzliche Tickets für die Kelten-Sause los. Vorsitzender Lukas Koch hofft, wie er am Mittwoch auf Anfrage der Westfalenpost sagte, dass Folk-Fans, wie gewohnt, an der Abendkasse zulangen. Am heutigen Donnerstag geht’s los. Es würde noch emotionaler werden als ohnehin. Was ist der Grund?

Das Festival findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Obendrein feiert Langzeit-Organisator Seàn Reeves, der zugleich als Moderator und als Musiker amtiert, seinen Abschied. Im Gespräch mit der Westfalenpost sagte der Wahl-Westfale von der grünen Insel, er wolle sich lediglich als Musiker zurückziehen. Der 71-Jährige machte gesundheitliche Gründe geltend. Doch das Schlitzohr ließ sich zugleich ein Hintertürchen für weitere Auftritte offen. Er könne sich vorstellen, dass Gastmusiker auf der Bühne zu stehen. Gelegentlich wolle er auch Einladungen zu Wohnzimmer-Konzerten annehmen. Es wäre keine Überraschung, wenn ausgerechnet die Balver Höhle dazuzählen würde. Immerhin hat es Seàn Reeves – oft mit gemeinsamen Auftritten mit dem Festspielchor – zu seinem Wohnzimmer gemacht.

Ob Balve in diesem Jahr mit campenden Fans erneut zu einer Bonsai-Ausgabe des Wacken-Festivals wird, bleibt angesichts des schauerlichen Wetters abzuwarten.

Fest steht indes: Die Ticketpreise sind – der allgemeinen Inflation zum Trotz – moderat geblieben. Der Besuch des Auftaktkonzerts am heutigen Donnerstag kostet weniger als zehn Euro. Karten für die XXL-Konzerte kosten mehr. Der Eintritt am Freitag kostet 31 Euro. Am Samstag werden 38,50 Euro.

Das Konzert am Freitag beginnt um 18 Uhr, am Samstag geht es bereits um 16 Uhr los. Seàn Reeves lotste gleich vier irische Combos ins Hönnetal. The Finns greifen zu ihren Instrumenten, The Fógues, The Tribesmen und Acting The Maggot, die sich als Partyband versteht, mit einem Mix aus Folk, Pop und Punk.

Der Festspielverein hat auf seiner Homepage im Netz noch ein Hinweis platziert, der angesichts frühherbstlicher Temperaturen besondere Bedeutung besitzt. Fans werden gebeten, an warme Bekleidung, eine Decke oder ein Sitzkissen zu denken: „Die Höhle ist nicht beheizt.“

