Mitten im Wald, an der Stadtgrenze zwischen Hemer und Balve, blieb der Touran mit aufgerissener Ölwanne liegen.

Balve/Hemer/Iserlohn. Irre Verfolgungsfahrt, neue Version. Eine 20-Jährige sagt jetzt, ein 17-jähriger Bekannter sei gefahren. Der Iserlohnerin droht dennoch Stress.

Irre Verfolgungsjagd: Jetzt soll 17-Jähriger gefahren sein

Die Sache schien klar zu sein. Eine 20-jährige Iserlohnerin raste mit Vatis Auto vor der Polizei davon und schrottete das Fahrzeug im Balver Wald. Jetzt nimmt die Geschichte offenbar eine neue Wendung. Die junge Frau rückte von ihrer ersten Version ab. Demnach war der Bleifuß ein 17-jähriger Bekannter. Macht das die Sache für die Iserlohnerin einfacher?

Neuer Verdächtiger also in einem anderthalb Wochen alten Fall. Die Sache begann mit einer lässlichen Sünde. Der 17-Jährige nahm einem Polizeiwagen nachts die Vorfahrt. Dann eskalierte die Sache. Der Fahrer ohne Führerschein ließ sich „weder durch Anhaltezeichen, Lautsprecherdurchsagen noch Blaulicht stoppen“. Vielmehr gab er Gas. Zwischenzeitlich setzte der Wagen so hart auf, „dass die Funken sprühten und eine Radkappe abfiel“, notierte die Polizei. „In einer Tempo-30-Zone brachen die Beamten die Verfolgung bei mehr als 60 Stundenkilometern sicherheitshalber ab.“

Lange Ölspur im Wald

Tags drauf entdeckten Spaziergänger das Auto mitten im Wald an der Stadtgrenze zwischen Hemer und Balve, die Ölwanne aufgerissen, die Kennzeichen entfernt. Kein Wunder, dass der Bruchpilot „eine mehrere hundert Meter lange Ölspur auf dem Waldwirtschaftsweg“ hinterlassen hatte.

Die Balver Feuerwehr und ein Spezialunternehmens entsorgten den Umweltschmutz per Bagger und Transporter. Später meldeten sich Wagenhalter und Tochter. Sie nahm die Schuld zunächst auf sich.

Inzwischen präsentierte sie eine neue Version. „Wir halten sie für glaubhaft“, sagte Polizeisprecher Christof Hüls am Mittwoch auf Anfrage der WESTFALENPOST. Was die 20-Jährige dazu gebracht hat, dem 17-Jährigen das Auto ihres Vaters anzuvertrauen, war ungeklärt.

Der 17-Jährige muss sich wegen einer langen Latte an Vorwürfen verantworten, darunter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wurde noch nicht befragt. Der 20-Jährigen droht ebenfalls Stress: Wer anderen die Fahrt ohne Fahrlizenz ermöglicht, dem drohen dieselben Strafen. Den Führerschein hat die 20-Jährige jedoch zunächst zurück.

Die Frage, wer die Entsorgungskosten tragen muss, ist noch offen.