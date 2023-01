Jagd in Balve: Wann Prüfungen zum „Grünen Abitur“ anstehen

Balve/Lüdenscheid. Angehende Jägerinnen und Jäger, aufgepasst! Ihr könnt Euch auf das „Grüne Abitur“ vorbereiten. Was geht und wann es geht.

Angehende Jägerinnen und Jäger können sich ab sofort für die nächste Jägerprüfung anmelden. Die Prüfungstermine finden ab Montag, 24. April 2023, statt. Darauf weist der Märkische Kreis hin.

Das „Grüne Abitur“ besteht aus einem schriftlichen Teil, einer Schießprüfung und einem mündlich-praktischen Teil. Der schriftliche Teil findet am 24. April um 15 Uhr im Kreishaus in Lüdenscheid, Heedfelder Straße 45, sowie in der Kreispolizeibehörde (Kreishaus) Iserlohn, Friedrichstraße 70, statt. Die Schießprüfung ist auf den Schießständen in Meinerzhagen (Breddershaus) und in Menden (Hexenteich) am Dienstag, 25. April. Der mündlich-praktische Teil der Prüfung wird ab dem 26. April ebenfalls in den Kreishäusern in Lüdenscheid und Iserlohn abgenommen.

Anträge auf die Zulassung zur Jägerprüfung müssen bis spätestens Freitag, 24. Februar, bei der unteren Jagdbehörde des Märkischen Kreises, Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid, eingegangen sein. Dem Antrag sind Nachweise über die Schulung zur kundigen Person, der Nachweis über die sichere Handhabung und das Schießen mit Kurzwaffen beizufügen. Außerdem sind die Kopie des Personalausweises sowie ein amtliches Führungszeugnis erforderlich, das nicht älter als sechs Monate sein darf. Weitere Informationen sowie den Antrag auf Zulassung zur Prüfung gibt es im Internet unter https://t1p.de/go3hu

