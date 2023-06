Jagdhaus Vogelsberg ist Denkmal: Balver Rat kritisiert MK

Vogels Haus in Garbeck

Balve/Garbeck. Das Stadtparlament rettet das Jagdhaus Vogelsberg in Garbeck. Bürgermeister Mühling ist aus persönlichen Gründen erleichtert. Erneut Kritik am MK.

Das Jagdhaus Vogelsberg steht nun unter Denkmalschutz. Der Stadtrat gab dafür ein einhelliges Votum, nicht ohne noch einmal den Märkischen Kreis zu kritisieren.

In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause äußerte sich in diese Richtung UWG-Ratsherr Heinrich Stüeken, mit Befremden habe er die Pläne zu Kenntnis genommen, das Haus abzureißen und das mit einer mutmaßlich fehlenden Baugenehmigung für das historische Fachwerkhaus zu begründen (WP berichtete darüber). Weitere Nachfragen oder Diskussionsbedarf gab es nicht zu dem Thema, welches also schnell abgehandelt werden konnte.

Nun kommt das zu Garbeck gehörende Haus Vogelsberg auf die Denkmalliste der Stadt, alle drei Fraktionen gaben einstimmig grünes Licht. „Und schon haben wir ein Denkmal mehr“, kommentierte das der stellvertretende Bürgermeister Balves, Jörg Roland (CDU), der die Ratssitzung für den krankheitsbedingt entschuldigten Hubertus Mühling leitetet. Der Verwaltungschef konnte somit auch nicht die Abstimmung verfolgen über ein historisches Gebäude, dessen Schicksal auch ihn persönlich berührt, lebten dort schließlich auch mal Vorfahren von ihm – in einem Haus, das nun also offiziell unter Denkmalschutz steht und damit vor dem Abriss bewahrt wurde.

