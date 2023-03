WP präsentiert Jochen Rausch in Balve: Ein Krimi geht bis an die Grenze

Balve. Grenzerfahrungen: Sie stehen im Mittelpunkt des neuen Krimis von Jochen Rausch. Der Autor las und plauderte in Balve. Wie das Publikum reagierte.

Menschliche Abgründe und lockere Gespräche: So war der Abend mit Jochen Rausch. Die Westfalenpost hatte in das Pfarrheim St. Blasius geladen. Jochen Rausch, Journalist und Schriftsteller, brachte seinen neuen Roman „Im toten Winkel“ mit. Aus dem er nicht nur vorlesen konnte, sondern den die rund 30 Zuhörer dann auch gleich schon knapp zwei Wochen vor dem offiziellen Erscheinungstermin und von Rausch persönlich signiert mit nach Hausen nehmen konnten (WP berichtete).

Gut eineinhalb Stunden lang war es ein munterer Wechsel aus aktuellen Passagen, die Rausch aus seinem Werk vortrug und einem Gespräch mit WP-Redakteur Jürgen Overkott. Der angesichts im Buch geschilderter menschlicher Abgründe aus einem Mordprozess auch den Bogen spannte zu Ereignissen, die einen hier vor Ort im Sauerland fassungslos zurücklassen – wie den geschändeten Wegkreuzen und den mutwillig angesteckten Holzpoltern.

Die Faszination für Krimis in der Gesellschaft besprachen die beiden auch, Jochen Rausch hat dazu – nicht nur mit Blick auf gedruckte Werke, sondern etwa auch den „Tatort-Kult“ festgestellt, wo am Ende irgendwie doch immer ein Täter ermittelt wird: „Wir mögen schon die abgründigen Geschichten, aber sie sollten am Ende nicht offen bleiben.“

Private Schicksalsschläge

Aus seinem aktuellen Werk wollte er verständlicherweise noch nicht alles verraten. Es geht jedenfalls um Ermittlerin Marta Milutinovic, deren Leben nach privaten Schicksalsschlägen in Trümmern liegt. Ihre 17-jährige Tochter wird ermordet, die Ehe geht zu Bruch. Nun wird die Kriminalpolizistin in die fränkische Provinz versetzt und beginnt – „fast aus Langeweile“, wie Jochen Rausch erzählte – einen alten, ungeklärten Mordfall an ihrer neuen Wirkungsstätte wieder aufzurollen. Und der hat schnell Ähnlichkeiten mit ihrem persönlichen Schicksal. In beiden Fällen kam ein junger Mensch gewaltsam zu Tode.

So fesselte Rausch die Zuhörer mit seinen Schilderungen, und Jürgen Overkott entlockte dem Schriftsteller und ehemaligen WDR-Radioprogrammchef auch Erklärungen zu interessanten, vermeintlichen kleinen Details. Dass Milutinovic als ziemlich klein gewachsene Frau einen sehr großen Pick Up fahre zum Beispiel. „Vielleicht ist das so ein Schutzraum für sie“, berichtete Rausch.

Er holte weiter aus, dass er viele Figuren aus seinen Beobachtungen des Alltags entlehne. Und viele Täter in seinen Büchern aus den eigenen beruflichen Erlebnissen als Gerichtsreporter.

Außerdem gab Jochen Rausch Einblick in seinen eigenen beruflichen Werdegang. Ein interessanter Abend mit menschlichen Abgründen und Grenzerlebnissen im Wechsel mit freundlichem Plauderton und Anekdoten. So dass am Ende manche Gäste noch die Frage stellten, wann es die nächste Lesung dieses Formats gebe.

KRIMI EXKLUSIV VOR OFFIZIELLEM ERSCHEINUNGSTERMIN

Der Mendener Buchhändler Andreas Wallentin hat seine Kontakte zu Jochen Rauschs Verlag Piper genutzt, um Exemplare des Krimis „Im toten Winkel“ vorab zu organisieren – mit Erfolg. Wallentins Mitarbeiterin, die diplomierte Buchhändlerin Andrea Albert, verkaufte signierte Bücher am Abend. Weitere Exemplare des Krimis sind in der Buchhandlung in Daub in Menden zu haben. Offiziell erscheint das Buch erst am 30. März.

