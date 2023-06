Anmeldezahlen Jugendarbeit in Balve: Rekordinteresse an Ferienspielen

Balve. Die Ratsherren staunten, und die Sachkundigen Bürgerinnen wunderten sich – über die Anmeldungszahlen für Balves Ferienspiele.

Die städtischen Ferienspiele im Sommer sind ausgebucht. Mehr noch: Die Anmeldezahlen erreichten einen neuen Rekord. Das teilte der zuständige Fachbereichsleiter André Flöper im Ratsausschuss ESDS mit. Demnach sind in der ersten Ferienwoche 150 Kinder, in der zweiten 130 und in der Abschlusswoche 120 angemeldet. Die Ferienspiele werden von hauptamtlichen Kräften von Stadtverwaltung und Kreisjugendamt sowie von einem ehrenamtlichen Team gestemmt. Das Programm setzt, wie gewohnt, auf einen Mix aus Kreativität, Bewegung und Geselligkeit rund um das Schulzentrum am Krumpaul.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve