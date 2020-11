Jugendarbeit: So hilft die Sparkasse den Sportschützen

Der Schießstand der Balver Schießsportgruppe erstrahlt in neuem Glanz. Und dank Unterstützung wird nun auch neue Schießkleidung für den Nachwuchs angeschafft. Das soll nicht nur die Leistung steigern. Im Moment heißt es aber auch hier: abwarten. Auch der Vorsitzende der Schießsportgruppe der Schützenbruderschaft St. Sebastian, Dieter Neuhaus, kann nur mit den Schultern zucken: „Gerade jetzt, wo alles fertig ist, können wir nicht trainieren.“ Aber zumindest hat der Verein die Voraussetzungen deutlich verbessert für seinen Trainingsbetrieb, der auf dem Schießstand im Keller der Realschule üblicherweise an zwei Tagen in der Woche möglich ist.

400 Meter Kabel verlegt

Schießstand Foto: Alexander Lück / WP

Kürzlich gingen die Umbauarbeiten zu Ende, welche im Sommer auf dem Schießstand starteten: neue Deckenverkleidung, neuer Boden, ein neuer Tisch, wo die Gewehre aufgelegt werden oder auch freistehend geschossen wird. An die 400 Meter Kabel mussten verlegt werden, damit die Akteure auf ihren Bildschirmen sofort sehen können, ob der Treffer ins Schwarze gegangen ist, sprich eine Zehn getroffen wurde.

Heimisches Handwerk hilft

Unterstützung dabei gab es auch in großem Maße von heimischen Handwerkern, erzählt Dieter Neuhaus weiter. 40 000 Euro hat die Schießsportgruppe insgesamt ausgegeben, ein großer Teil stammt vom Sportstättenförderprogramm NRW. „Alles ist nun moderner geworden“, freut sich Dieter Neuhaus. Und sieht den Schießstand in der Hönnestadt nun auf einem Niveau mit den Top-Anlagen in den Städten, wo sich die heimischen Sportschützen sonst auf den großen Wettkämpfen messen.

Sportkleidung für den Nachwuchs

Links Dieter Neuhaus, Vorsitzender der Schießsportgruppe, zeigt Sebastian Richter von der Sparkasse (rechts) die Schießkleidung Foto: Alexander Lück

Speziell für die Jugend des Vereins ist eine Lichtschießanlage angeschafft worden. Der Schießstand erstrahlt in neuem Glanz, lediglich letzte Verputzarbeiten am Eingang müssen noch erledigt werden. Und nun kam auch noch Sebastian Richter, Marktbereichsleiter der Sparkasse in Balve, mit einem Scheck über 1000 Euro vorbei. Das Geld ist dezidiert für die Jugendarbeit bestimmt. „Und es ist gut aufgehoben hier“, lobte Richter die Bemühungen um den Nachwuchs. Bei insgesamt knapp 90 Vereinsmitgliedern sind etwa ein Dutzend junge Leute in der Schießsportgruppe aktiv. Und so wie jeder andere Schütze auch, brauchen sie die passende Kleidung bei der Ausübung ihres Hobbys: Jacke, Hose, Schuhe,. „Die Kleidung gibt die notwendige Stabilität für den Köper beim schießen“, erklärt Geschäftsführerin Maria Jonen. Jacke und Hose haben deshalb ein ordentliches Gewicht. Die Sohle der Schuhe ist im Gegensatz zur straßentauglichen Mode nicht flexibel. Die älteren Schützen verfügen in der Regel über eigene Kleidung, der Jugend im Verein wird sie zur Verfügung gestellt. Doch die Sportkleidung für die Jugend ist in die Jahre gekommen. „Und manche Teil sind so verschlissen dass sie den Körper gar nicht mehr richtig stabilisieren können“, sagt Dieter Neuhaus. Deshalb freut man sich über die Spende der Sparkasse, mit den 1000 Euro könne man ungefähr drei Sets der Kleidung - Jacke, Hose, Schuhe - anschaffen. In unterschiedlichen Größen, damit es für alle Jugendlichen passt. Alte Schießkleidung ist oft aus Leder, die moderne Variante aus einem Leinenmaterial.

Warum Jugendarbeit so viel bringt

Moderne Schießkleidung Foto: Alexander Lück / WP

Der Vereinsnachwuchs sei ziemlich bedröppelt, diese Kleidung im Moment lockdown-bedingt nicht anlegen zu dürfen, erzählt Maria Jonen. Den Sommer über und bis zuletzt wurde mit dem passenden Hygienekonzept am Schießstand fleißig trainiert.

Sportschießen gilt als Sport, so erzählt die Geschäftsführerin weiter, der vielen Jugendlichen ganz viel gibt, auch für ihren Alltag über den Verein hinaus. Hibbelige Vertreter kommen dabei ganz schnell zur Ruhe. Und solche, die aus gesundheitlichen Gründen andere sportliche Betätigungen nicht im Leistungsbereich ausüben können, finden hier Erfolgserlebnisse und Wertschätzung. „Umso schöner ist es, dass wir ein generationenübergreifender Verein sind“, sagt Norbert Jonen, der stellvertretende Vorsitzende der Schießsportgruppe.

INFO

Die Ehre, die ersten Schüsse auf der renovierten Anlage abzugeben, fiel dem Ehrenvorsitzenden Herbert Matzke zu. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist dieser hier aktiv. Und für den Nachwuchs immer noch ein großes Vorbild und gefragter Ratgeber. Die Spende, die Sebastian Richter von der Sparkasse überbrachte, stammt aus der Sparlotterie.