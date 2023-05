Balves Jugendfeuerwehr wird in Garbeck an Steckleitern geschult.

Schulung Jugendfeuerwehr übt in Garbeck: So funktioniert Steckleiter

Balve. Die Feuerwehr Balve schult die Einsatzkräfte von morgen. Nebenher wurde in Garbeck Jugendarbeit geleistet. Was ging da ab?

Feuerwehrwache und Grundschule liegen in Garbeck gewissermaßen Tür an Tür. Der Parkplatz zwischen beiden Gebäuden wurde kürzlich buchstäblich zum Schulhof, Denn fand gewissermaßen Unterricht für den Feuerwehr-Nachwuchs an – eine Schulung.

Balves Jugendfeuerwehr wird in Garbeck an Steckleitern geschult. Foto: Yvonne Schäfer / Feuerwehr Balve

Bei dem Übungsabend der Jugendfeuerwehr ging es mit allen Jugendlichen im Team ins Gerätehaus nach Garbeck. Der Dienstplan sah die FwDv 10 – das ist das amtliche Kürzel für tragbare Leitern – als Thema des Abends vor. Wie ging das vonstatten?

Dazu wurde von den anwesenden Kameraden des Löschzugs 2 unter Anleitung der beiden Ausbilder Ernst-Reiner Schulte und Frank Severin die vierteilige Steckleiter vom Fahrzeug genommen und den Jugendlichen ausführlich vorgestellt. Technischen Daten kamen zur Sprache, auch weitere Theorie, dann folgte eine praktische Übung. Wie wird die Leiter richtig zusammengelegt, wie wird sie korrekt aufgestellt? Das war noch nicht alles. Zudem wurden einige weitere, wichtige Informationen vermittelt, etwa das korrekte Auf- und absteigen und Absichern.

Zum Abschluss gab es auch noch eine kleine Übersicht über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Steckleiter sowie einen kurzen Exkurs in die Vergangenheit der Freiwilligen Feuerwehr, in der die technischen Möglichkeiten bekanntlich begrenzter waren.

Ernst-Reiner Schulte und Frank Severin organisierten den Abend keineswegs allein. Sie hatten bei der Schulung Unterstützung von vier Kameraden des Löschzugs 2, dazu kam Betreuer der Jugendfeuerwehr.

Balves Jugendfeuerwehr wird in Garbeck an Steckleitern geschult. Foto: Yvonne Schäfer / Feuerwehr Balve

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve