Nachwuchsorchester begeistern in Beckum. Junge Musikerinnen und Musiker spielen mit Hingabe.

Musikverein Beckum Jugendkonzert in Beckum: Voller Sound vor vollem Haus

Beckum. Der Musikverein Beckum bat in die Hönnetalhalle. Die Bläserklasse der Grundschule spielte sich schon mal warm. Bald steht eine große Feier an.

Nach langer Coronapause spielten das Jugendorchester Beckum-Endorf und die Bläserklasse der Europaschule St. Nikolaus Beckum endlich wieder vor Publikum. Mit dabei war das Jugendorchester aus Garbeck, das ein Gastspiel gab. Die Beckumer Hönnetalhalle war fast bis zum letzten Platz gefüllt.

Nachwuchsorchester begeistern in Beckum. Stefanie Paul (Mitte) bedankt sich bei Udo Fricke und Gaby Hankel für deren Arbeit. Foto: Peter Müller / WP

Bevor die zahlreichen Instrumente erklangen, gab es am Buffet reichlich leckeren Kuchen, traumhafte Torten und Waffeln. „Das haben unsere Mitglieder alles selbst hergestellt“, betonte Stefanie Paul, Geschäftsführerin vom Musikverein Beckum.

Während die vielen Gäste sich den Leckereien hingaben, bereiteten sich die Kinder und Jugendlichen im Hinterraum auf ihre Auftritte vor: Noten wurden sortiert, letzte Handgriffe an den Instrumenten erledigt und gegen Nervosität und Lampenfieber angekämpft. Udo Fricke und Gerd Vollmer, die musikalischen Leiter des Jugendorchesters Beckum-Endorf, fieberten mit.

Petra Köhler, Schulleiterin der Europaschule St. Nikolaus, war mit ihren Grundschülerinnen und -schülern des dritten und vierten Schuljahres gekommen. In der musikalischen Grundausbildung haben die Kinder unter der Leitung von Diplom-Musikerin Gaby Hankel bereits die ersten Ausflüge in die Welt der Musik gemacht. „Seit November haben wir geprobt“, so Instrumentalpädagoge Udo Fricke, der seit 30 Jahren die Orchester des Musikvereins dirigiert und auch mit der Grundschule kooperiert.

Nachwuchsorchester begeistern in Beckum. Foto: Peter Müller / WP

So sprach nach einem Begrüßungsständchen durch die Bläserklasse des dritten Schuljahres, Stefanie Paul, Geschäftsführerin des Vereins, Gaby Hankel und Udo Fricke ihren Dank aus, bevor Petra Köhler das Wort ergriff: „Ich bin immer wieder überrascht, wie sich in kurzer Zeit aus einer Schulklasse ein Orchester formt. Die Musik bereichert den Schulalltag.“

Petra Köhler wies auf das 100-jährige Jubiläum der Grundschule hin, das am 17. Juni begangen wird. „Dann feiern wir auch das 20-jährige Bestehen der Bläserklasse. Es gibt kein Fest ohne Musik“, betonte sie und überreichte Stefanie Paul eine kleine „Finanzspritze“ für den Verein. Den beiden Musikpädagogen überreichte sie obendrein eine kleine Aufmerksamkeit.

Den musikalischen Reigen eröffneten die Bläserklassen des dritten und vierten Schuljahres mit „Let’s Play“. Das Vororchester und das Jugendorchester Garbeck traten unter der Leitung von Michael Volmer an. Mit Musik aus „König der Löwen“, „Funky Town“ oder der „Ouverture espagnole“ begeisterte das Orchester das Publikum.

Filmmusik und Popklassiker

Nachwuchsorchester begeistern in Beckum. Michael Volmer dirigiert Garbecks Nachwuchs. Foto: Peter Müller / WP

Beim Auftritt des Jugendorchesters Beckum-Endorf stieg Udo Fricke auf das Podium. Mit dem „Music Circle“, einer Auftragskomposition für einen Jugendblasorchester-Wettbewerb in Österreich, der Filmmusik aus „Shrek 2“ und einigen Titeln aus der Popmusik ernteten die Beckumer viel Beifall.

Von den Einschränkungen der drei Corona-Jahre war nichts mehr zu spüren. Das für das vergangene Jahr geplante Konzert musste damals pandemiebedingt abgesagt werden. „Im ersten Lockdown haben wir mit Einzelunterricht online weitergemacht“, erklärte Udo Fricke die Situation. „Als es dann später möglich wurde, haben wir im Freien und mit Abstand geprobt. So haben wir die Zeit wie die meisten Orchester überbrückt“, machte er deutlich.

Zwischen Beckum und Endorf besteht seit 1995 eine eine Kooperation. „Die Zusammenarbeit der beiden Orchesterleiter hat aber eigentlich eine noch längere Geschichte: Gerd Vollmer und ich waren gemeinsam beim Luftwaffenmusikkorps in Münster“, so Fricke. Zwölf Jahre lang habe man fast alles zusammen gemacht, bei der Bundeswehr Musik studiert und gespielt.

Am Sonntag zeigten die Kinder und Jugendlichen ihr Können, dass sie trotz der Einschränkungen durch die Pandemie weiterentwickeln konnten. Die begeisternde musikpädagogische Begleitung durch Gabi Hankel, Udo Fricke und Gerd Vollmer verdient ganz besonders wegen der schwierigen Rahmenbedingungen Respekt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve