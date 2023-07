Jugendreferentin Doreen Wahl: Balve soll Heimat werden

Balve. Die evangelische Jugendreferentin Doreen Wahl hat sich in Balve eingearbeitet. Was sie in den Sommerferien vorhat.

Eine Jugendreferentin, zwei Gemeinden: Kann das gut gehen? Doreen Wahl lacht entspannt. „Es ist ja so“, sagt sie, „dass ich vorhabe, Balve zu meiner Gemeindeheimat werden zu lassen.“ Die Mitglieder der Evangelischen Gemeinde werden das gern hören. Was hat die Neue vor?

Die Jugendmitarbeiterinnen Mara Jaske und Julia Schneider überreichen der neuen Jugendreferentin Doreen Wahl bei der Einführung durch Pfarrerin Antje Kastens ein Geschenk mit Segensprüchen der Mitarbeiterschaft und Trauben. Die Trauben passen zum Segenswort Jesu „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ und können, laut Empfehlung der Jugendlichen, frisch gewaschen gleich vernascht werden. Foto: Heide Voge / Evangelische Gemeinde Balve

Bevor Doreen Wahl nach vorn schaut, blickt sie zurück. „Ich komme aus der Kirchengemeinde Deilinghofen, bin da groß geworden“, erzählt Doreen Wahl über ihren Werdegang. „Ich bin in die Jugendarbeit ‘reingewachsen. Beim CVJM in Deilinghofen habe ich den Jugendkreis besucht, und ich hatte guten Kontakt zu der Jugendreferentin, die damals bei uns war.“

Doreen Wahl blieb dem CVJM auch als Erwachsene treu. „Ich bin schon lange da ehrenamtlich tätig, beispielsweise im Presbyterium, und beim CVJM Deilinghofen hatte ich einen Mini-Job.“ Das waren beste Voraussetzung für Doreen Wahls neue Tätigkeit. Zum einen arbeiten die Gemeinden in Balve und Deilinghofen nach der absehbaren Verabschiedung der Balver Pfarrerin Antje Kastens so eng zusammen wie nie zuvor, und zum anderen organisiert der CVJM in dem Hemeraner Ortsteil die evangelische Kinder- und Jugendarbeit. Der Verband versteht seine Arbeit als niederschwelliges Angebot, um junge Menschen an die Gemeinde heranzuführen.

Erzieherin in Sundwiger Kita

Zugleich war Doreen Wahl hauptberuflich in der Vorschulbildung unterwegs: als Erzieherin in einer Kita in Sundwig. Zudem hat sie zur Jugendreferentin in der Evangelischen Kirche von Westfalen qualifiziert: „Ich habe eine theologische Ausbildung drauf gesetzt, in Marburg. Das war hilfreich beispielsweise im Konfirmanden-Unterricht.

All das kann Doreen Wahl für ihre Arbeit im Hönnetal gebrauchen. Im Februar startete sie mit zehn Wochenstunden. Seit April sind es gar 20 Stunden. Doreen Wahl konzentriert ihre ganze Kraft auf Balve. Dafür hat sie gar ihr Ehrenamt beim CVJM aufgegeben. „Dauerhaft“, das hat Doreen Wahl bereits vor längerem in Deilinghofen offen gemacht, „will ich wieder in die Gemeindearbeit zurück, aus dem Kindergarten ‘raus.“ Inzwischen ist es so weit.

Andere Aufgabe, andere Zielgruppe. In der Kita hatte es Doreen Wahl mit Mädchen und Jungen zwischen U3 und Grundschulreife zu tun. Mittlerweile konzentriert sich die Jugendreferentin hauptamtlich auf eine Altersgruppe, die sie bisher ehrenamtlich in Kinderchor und Konfirmandenunterricht betreut hat: Jugendliche bis hin zu jungen Erwachsenen. Doreen Wahl sieht nicht nur die Heranwachsenden – sie nimmt auch deren Familien in den Blick.

Wie ihre Arbeit genau aussieht, wird sich noch weisen. In Balve startet neben Doreen Wahl ein Gemeindepädagoge. Die Aufgabenbereiche der beiden müssen noch abgesteckt werden. Es deutet sich aber schon an, dass der Gemeindepädagoge sich um die nächste Konfirmanden-Generation kümmert. Dennoch gibt es eine Schnittmenge. Die Konfirmation soll nicht das Ende kirchlicher Jugendarbeit sein, sondern erst der Anfang. „Am schönsten wäre es, wenn Jugendliche Lust hätten, Mitarbeiter zu werden.“

Beispielsweise in der „HomeZone“, wie das offene Angebot der Gemeinde für junge Leute heißt. Bereits im März ließ Doreen Wahl einen sprichwörtlichen Testballon steigen. Es gab eine Aktionswoche namens „True Story“. „Es war eine Art Jugend-Evangelisation“, erzählt Doreen Wahl. „Wir haben jeden Tag eingeladen zu einem Workshop, und dann gab es einen Bibeltext, über den wir geredet haben, mit ganz viel Musik.“ Jugendliche und Team waren so begeistert, dass sie gesagt haben: „Wir möchten so etwas öfter machen. Wir haben uns entschieden, dass das Angebot in die Arbeit der ,HomeZone’ zu integrieren, einmal im Monat, mit einem ,True Story’-ähnlichen Gottesdienst.“ Es geht Doreen Wahl erklärtermaßen darum, Mädchen und Jungen zu zeigen, „wie man die Bibel mit dem alltäglichen Leben zusammenbringt.“

Ökumene spannend

Ein weiteres Thema ist Doreen Wahl wichtig: „Ich finde Ökumene sehr spannend.“ Das ist ein Angebot an katholische Kolleginnen wie Gemeindereferentin Theresa Wagner: „Das kann befruchtend und gut werden.“

Apropos gut werden: Doreen Wahl ist denselben beruflichen Weg gegangen wie die Jugendreferentin ihrer eigenen Jugendzeit: erst Erzieherin, dann Jugendreferentin. „Ich bin ihr hinterher gegangen, und sie hat sich sehr darüber gefreut.“



FERIENPRORAMM

„Gott mag bunte Farben“: Unter diesem Titel lädt die Evangelische Kirchengemeinde Balve alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zur neuen „Kinder Ferien Kirche“ ein. Die Aktionswoche findet in dem Zeitraum von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli, statt. Die Kinder und das Mitarbeiterteam treffen sich jeweils von 15 bis 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus an der Hönnetalstraße in Balve, wie Pfarrerin Antje Kastens mitteilte. Die Kinder erwartet demnach ein buntes Programm. Jugendreferentin Doreen Wahl verrät: „Wir singen und spielen. Wir basteln und entdecken, wie schön Gott diese Welt geschaffen hat. Das Highlight in dieser Woche: Wir studieren zwei neue Lieder ein und nehmen diese dann in einem echten Tonstudio auf.“ Gemeinsam wird ein Stationsweg vorbereitet, den dann die Familien, die Gemeinde und alle Interessierten am Sonntag, 30. Juli, nach dem Familiengottesdienst um 10 Uhr in Balve erleben können.

Das städtische Feriencamp überschneidet sich nicht mit dem kirchlichen Angebot; es endet am Freitag, 14. Juli.

Das bunte Mitarbeiterteam um Jugendreferentin Doreen Wahl und Gemeindepädagoge Sven Körber freut sich auf eine bunte Woche. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen im Gemeindebüro (Telefon 02375-5579; ev.kirche.balve@t-online.de) oder von Doreen Wahl (Telefon 0170-4759870; doreen.wahl@ekvw.de).

