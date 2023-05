Junge Angebote: SGV Balve hat den Bogen raus

Balve. Hochseilgarten am Sonntag und vieles mehr; Der SGV Balve richtet sein Angebot immer mehr auch an junge Leute.

Der SGV Balve wächst dank junger Mitglieder. Der neue Vorsitzende Andreas Romberg hat bei der Jahreshauptversammlung die 500er Marke angepeilt. Dank Jugendwartin Monika Köster und Anna-Lena Romberg kommt der Verein seinem Ziel immer näher. Was bieten die beiden an?

Vor dem Ausblick steht der Rückblick. Am 1. Mai war ein 45-köpfiger Familientross des SGV unterwegs. Maiwanderung, 16 Kilometer. Am Ende ging’s zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr. Was Anna-Lena Romberg besonders freut: „Es waren viele Neue dabei.“ SGV-Wanderer Markus Müller, im Zivilleben als Volksbanker bekannt, hatte kurzerhand Freunde und Bekannte mitgebracht, Kinder inklusive. Er warb damit, dass kurze Beine an der Krähenbrinke-Hütte einen langen Stopp machen könnten. „Es wird immer wieder gewartet“, sagt Monika Köster, „das Tempo richtet sich nach dem Langsamsten.“

An diesem Sonntag geht’s weiter. Kurzentschlossene sind willkommen. Der SGV geht Klettern. Treffpunkt ist die Balver Höhle. Abfahrt: 9.30 Uhr. Das Ziel ist der Kletterwald in Herdecke, der Hochseilgarten. „Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, für Jung und Alt, für Anfänger und welche, die richtig gut im Saft sind“, verspricht Anna-Lena Romberg. Speis und Trank sollten mitgebracht werden; wichtig ist beim Klettern beides. Monika Köster und Anna-Lena Romberg haben Erfahrung damit: „Wir gehen auch privat gern klettern.“

SGV Balve erfindet traditionellen Emmausgang kurzerhand neu. Foto: Peter Müller / WP

Und das nicht ist nicht alles. Kanufahren steht am 4. Juni an, das Eltern-Kind-Zelten am 17. und 18. Juni, und am 3. September ist Bogenschießen geplant, erstmals an der Sorpe. Warum hat der SGV Balve den Ort gewechselt?

„Bisher war das nur ein Angebot für Kinder und Jugendliche, aber da haben sich einige Erwachsene beschwert: Wir wollen das auch“, berichtet Monika Köster, „jetzt haben wir die Veranstaltung ,Bogenschießen für Jedermann’ genannt. Da sind noch einige Plätze frei.“ Nach dem Sport ist ein gemütlicher Treff mit dem gastgebenden Verein BSV Wildgänse Sorpesee. Dessen Vorstand hat sich neu aufgestellt, der Verein öffnet sich seither auch Gästen. „Wir sind der erste Verein“, erzählt Monika Köster. Wie läuft der sportliche Teil ab?

„Wir sind Fünfer-Gruppen“, erläutert Anna-Lena Romberg, „und jede kriegt einen Trainer, und dann ziehen wir durchs Gelände.“

Neu im Angebot ist auch ein Halloween-Nachmittag für Kinder an der SGV-Hütte. Anna-Lena Romberg bietet am 28. Oktober Kürbisschnitzen plus Fackelzug durch die Nacht an. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.

Monika Köster ist froh, dass sie auf Fachkenntnis und Kreativität von Anna-Lena Romberg zurückgreifen kann. Sie hat gerade ihren Bachelor im Bereich frühkindliche Erziehung gemacht. Ihr ist es wichtig, selbst ganz Kleine in ihre Angebote einzubeziehen. Erste Erfahrungen hat sie bereits. Beim Emmausgang am Ostermontag gab es nur positive Rückmeldungen.

