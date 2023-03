Musikverein Beckum: die Bläserklasse in Aktion

Hönnetalhalle Junge Musiker begrüßen Frühling in Beckum mit Konzert

Beckum. Großes Konzert mit kleinen Musikern: Beckum begrüßt den Frühling am Sonntag, 26. März, mit viel Musik. Alle Daten, alle Fakten.

Der Musikverein Beckum, das Jugendorchester Beckum-Endorf und die Bläserklasse der Grundschule Beckum laden Musikinteressierte alle recht herzlich zum diesjährigen Jugendkonzert ein. Es findet am Sonntag, 26. März, in der Hönnetalhalle an der Arnsberger Straße ein. Mit dabei sind die Bläserklasse der Grundschule Beckum, das Vororchester Garbeck, das Jugendorchester Beckum-Endorf sowie das Jugendorchester Garbeck. Stefanie Paul vom Musikverein Beckum: „Wir freuen uns, dass das Konzert das erste Mal nach der langen Coronapause wieder stattfinden kann und auch ganz besonders auf unsere Gäste aus Garbeck.“ Los geht’s um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Die musikalischen Beiträge der Kinder und Jugendlichen folgen um 15.30 Uhr.

