Kamelle! Beckumerinnen werden jeck

Beckum verwandelt sich in Karnevalszeiten in ein Tollhaus. So war es im Vorjahr.

Beckum Beckum, wie es singt und lacht. Was Ihr über den Frauenkarneval im Dorf wissen müsst.

Die Frauen im Unteramt werden wieder jeck. „Herzliche Einladung zum Frauenkarneval in Beckum“, heißt es in einer Mail von Michaela Baumeister. Am Sonntag, 28. Januar, ist gute Laune im Dorf Pflicht. Das Integrationszentrum an der Nikolausstraße verwandelt sich an diesem Tag ins Land des Lächelns. Das Thema lautet: „Karneval im Dschungel“.

Allein der wunderbare Disney-Film „Das Dschungelbuch“ liefert so viele Ideen, dass da jede etwas finden wird, um sich ins rechte Licht zu setzen.

Beckums Frauengemeinschaft hat sich einen familienfreundlichen Termin ausgeguckt. Um 14.30 Uhr geht’s los. Da können sich Jungjecken im Kita-Alter mitfeiern.

Der Kartenvorverkauf durch die Helferinnen der jeweiligen Bezirke, startet am heutigen Montag, 8. Januar. Weitere Vorverkaufstermine sind die Montage 15. und 22. Januar sowie die Dienstage 9. und 16. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten des Pfarrbüros. Michaela Baumeister betonen: „Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.“

Also fix ran an die Karten. Sonst ist vor Karneval schon Aschermittwoch.

