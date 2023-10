Kann Garbecks Königin die Mitbewerberinnen austanzen?

Garbeck. Schützenkönigin zu sein: Das ist ein heißer Tanz. Garbecks Daniela Neuhaus war vorbereitet. Reichen ihre flinken Füße für die Mitbewerberinnen?

Die Messlatte liegt hoch. Alexandra Schulte war WP-Schützenkönigin im Hönnetal. Ihr ist Daniela Neuhaus gefolgt. Sie hofft, ihre Fans, ähnlich wie es ihre Vorgängerin geschafft hat, mobilisieren zu können.War diese Schützenfest-Saison besonders? Daniela Neuhaus lacht. Vieles ist so geblieben, wie es vor Corona war: Das signalisiert sie im Gespräch mit der Westfalenpost. Dennoch hat Garbecks Majestät Veränderungen festgestellt: „Im Vorjahr waren die Leute verhaltener, und es haben auch weniger mitgemacht.“ Umgekehrt: Beim ersten Umzug in neuer Rolle hat Daniela Neuhaus erfreut bemerkt, „dass es voller war als sonst“. Dann die Party: „Wir hatten gute Laune, wir hatten gute Stimmung.“ Daniela Neuhaus macht eine kleine Pause. Trocken fügt sie hinzu: „Als ich das erste Mal auf die Uhr geguckt habe, war die Tanzmusik aus.“

Garbecks amtierendes Königspaar Peter und Daniela Neuhaus trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Alexander Lück / WP

Keine klaren Gedanken

Daniela Neuhaus kehrt in ihrer Erinnerung zum Beginn ihrer Amtszeit zurück: „Als der Vogel von der Stange fiel, wusste ich im ersten Moment gar nicht, was ich denken sollte. Was das alles bedeutet, habe ich erst später realisiert. Man wird dann weggezogen von seinen Leuten, es wird gratuliert, man kommt gar nicht dazu, einen klaren Gedanken zu fassen, und dann schreit noch einer: Jetzt müssen wir aber los. Dann kam ein Termin nach dem nächsten, am besten mit Kleid und hochgesteckten Haaren.“

Perfekte Passform

Der Vogel ist gefallen. Peter Neuhaus (2. von rechts) ist Garbecks neuer König. Seine Frau Daniela ist die neue Queen. Foto: Sven Paul / WP

Das Kleid, ja. In Balve werden Königinnen nicht mehr fündig, auch in Küntrop nicht. „Man muss nach Eslohe oder nach Menden, auch in Elspe gibt es noch einen Laden – aber ist doch zu weit.“ Daniela Neuhaus entschied sich für Menden: „Das Kleid hat gepasst, so wie es war.“Allein die neue Rolle hat aber gereicht, um Daniela Neuhaus zu zeigen, dass für sie gerade ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat: „Man wird erkannt, auch in Balve. Man wird mit Frau Königin angeredet, oder Majestät. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber es ist ein schönes Gefühl.“

Schützenfest bedeutet Feier-Laune: „Das war schon gut, das muss ich sagen.“ In Balve wurde weiter gefeiert: „Ich war drei Tage da.“ Daniela Neuhaus lacht. Mellen folgt, das Kreisschützenfest, die Dorfplatz-Einweihung in Garbeck am 2. September gehört zum Standard-Programm. „Ach, wo waren wir noch? Es war viel.“ Daniela Neuhaus lacht.

Heißer Tanz

Viele Feste, viele Tänze, gern Disco-Fox. „Das können wir beide“, sagt sie über ihren König und Ehemann Peter, „das machen wir gerne. Wir mussten nur aufpassen, dass er mit beim Tanzen nicht die Krone vom Kopf riss, bei den Drehungen.“ Peter und Daniela Neuhaus – sie leben Tempo auf dem Tanzparkett. „Ich sagte zu ihm: Wir müssen aufpassen – mein Kopf ist jetzt höher.“ Daniela Neuhaus lacht. „Man muss sich zwischendurch loslassen – man fängt sich ja wieder ein. Wir sind eingespielt. Da weiß man, was der andere von einem will.“Daniela Neuhaus folgt nebenbei einer Familientradition. Ihre Eltern haben ebenfalls die Königswürde besessen, vor über 40 Jahren. „Beide haben zu mir gesagt, das ist ein Jahr, das man genießen muss.“Noch mehr könnte‘s Daniela Neuhaus genießen, wenn sie beim Wettbewerb WP-König nach vorn käme. Ihre Fans können ihr helfen – mit einem Votum auf der Internetseite wp-koenigin.de.

DIE ABSTIMMUNG

Garbecks Königspaar Foto: Sven Paul / WP

Bis Dienstag, 10. Oktober, um 12 Uhr findet das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Vereine pro Region statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch via WP-Zeitungscoupon ist eine Stimmabgabe möglich. Die Stimmenstände werden im Regionalfinale nicht mehr live angezeigt.

In den Regionalfinals wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt: Das Endergebnis setzt sich zu 75 Prozent aus Publikumsstimmen und 25 Prozent Juryvotum zusammen.

Am 13. Oktober 2023 werden die Ergebnisse der Regionalfinals in der WESTFALENPOST und auf der Website veröffentlicht. Dann stehen die WP-Königinnen aus den sieben Regionen Hagen & Ennepe-Ruhr, Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal und Olpe fest!

