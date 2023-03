Karfreitag und Ostermontag: Mülltermine werden geändert

Balve/Iserlohn. Wegen Karfreitag und Ostermontag ändert sich die Termine für die Müllabfuhr. So sieht der geänderte Plan aus.

Ostern steht vor der Tür, und aufgrund der beiden Feiertage Karfreitag und Ostermontag verschieben sich die Leerungstermine für die graue, gelbe und blaue Tonne zwischen dem 3. und 14. April. Das teilte Denis Potschien vom kommunalen Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZfA) mit, zu dem auch die Stadt Balve gehört.

In der Woche vor Ostern wird demnach einen Tag eher geleert, in der Woche nach Ostern wird einen Tag später geleert. Leerungen, die normalerweise am Montag, den 3. April stattfinden würden, verschieben sich auf Samstag, 1. April. Die Leerungen zwischen dem 4. und 7. April verschieben sich um einen Tag nach vorne, da an Karfreitag nicht geleert wird. Die Leerungen zwischen dem 10. und 14. April verschieben sich um einen Tag nach hinten, da Ostermontag nicht geleert wird.

Alle Leerungstermine – einschließlich der feiertagsbedingten Verschiebungen – finden Sie im Abfallkalender, in der ZfA-App sowie auf der Website unter „Leerungstermine“ der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Mehr auf balve.de.

